Magic – Celtics (98-107) : Boston s’offre une balle de match, Orlando dos au mur !

Dans un match à suspense, les Celtics arrachent une victoire capitale sur le terrain du Magic pour faire le break. Menant 3-1, Boston peut désormais aller chercher la qualification au prochain match, sur son terrain.

Revenu à 2-1, le Magic pouvait-il enchainer un deuxième succès à la maison face aux Celtics ? Des Celtics privés de Jrue Holiday ce soir et qui commencent la rencontre avec un magnifique concours de briques à longue distance. Heureusement pour le champion en titre, Jayson Tatum nous fait profiter de la diversité de son arsenal offensif à mi-distance pour mettre les siens en tête. Paolo Banchero lui répond pour le Magic et heureusement pour eux car Franz Wagner a pris deux fautes dans ce premier quart.

Boston trouve en Sam Hauser un shooteur bienvenu en sortie de banc, mais Orlando répond à chacun des runs celtes. Porzingis assure un très bon relai à Tatum quand celui-ci va souffler sur le banc. De quoi offrir un premier écart au tableau d’affichage mais Orlando est encore à réaction avec un 15-4 pour prendre la tête. La salle prend feu mais le champion a de l’expérience. Horford, Brown puis Tatum à 3-points placent un 7-0 pour arriver au break en tête (53-48) . Malgré une adresse à 3-points horrible (5/18), et un Jaylen Brown à côté de ses pompes, les hommes de Joe Mazzulla sont aux commandes.

Jayson Tatum DRAINS the stepback triple 🎯

The Celtics hold a 53-48 lead over the Magic heading into halftime 👀pic.twitter.com/anLfrBsi63

— ClutchPoints (@ClutchPoints) April 28, 2025

Boston revient du break sans Porzingis, visiblement diminué. Le Magic est toujours dans le rétro avec Cory Joseph qui continue sa bonne nuit au shoot. Alors que le ton monte entre les deux équipes, la physionomie du match reste la même. Boston a la tête et Orlando reste à proximité. Paolo Banchero est de plus en plus en difficulté pour scorer mais son apport à la création reste indispensable pour croire à la victoire. Les Celtics peuvent eux compter sur le réveil de Jaylen Brown, 8 points sur ce quart-temps pour garder la tête avant le money time (79-75).

C’est bien ? pic.twitter.com/RG80EFb5G1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2025

Moins en vue que Banchero, Franz Wagner monte en puissance sur ce début de quatrième quart. Il enchaine deux paniers dont un avec la faute mais Jayson Tatum lui répond. Boston ne peut se permettre aucun relâchement, pas avec son adresse désastreuse à 3-points. À force de pousser, le Magic parvient enfin à égaliser sur un putback de Carter Jr. à 4 minutes de la fin. Le suspense est entier.

Du moins, c’est ce qu’on croit mais Boston va faire la différence. Porzingis pour le and one puis Brown redonnent de l’air aux verts. Orlando n’arrive plus à scorer et une faute bête de Banchero offre trois lancers gratuits à Tatum. Tonton Al Horford continue lui de faire la différence en défense et au contre. Le Magic a manqué de solutions en fin de money time pour y croire. Jayson Tatum, énorme ce soir, finit le boulot sur la ligne et Boston mène désormais 3-1, avec un match 5 à la maison pour aller chercher sa qualification.