Coup dur pour les Bucks avec la sortie de Damian Lillard lors du Game 4 face aux Pacers. Le meneur s’est blessé tout seul et a dû quitter ses coéquipiers dès le premier quart-temps. Selon les premiers retours, le tendon d’Achille pourrait être touché…

Les fans des Bucks n’ont pas le droit au bonheur ! Alors que Damian Lillard revenait tout juste de l’infirmerie (thrombose veineuse), le meneur à la montre doit déjà y retourner. Le joueur n’a tenu que 7 minutes face aux Pacers, avant de se blesser sur une action sans contact.

Les Bucks ont peur que Damian Lillard se soit rompu le tendon d’Achille, toujours selon Chris Haynes. Les examens vont très vite préciser la nature exacte de la blessure.

Quand on revoit les images, aucun contact, pas de gros choc… ça fait flipper.pic.twitter.com/HB1T5B9gB5

Incapable de marcher tout seul, il a été aidé par un membre du staff pour rejoindre le vestiaire. Chris Haynes a annoncé quelques minutes après que le joueur ne reviendrait pas sur le terrain, avec potentiellement une blessure grave à devoir gérer. Chris Haynes parle potentiellement d’une blessure au tendon d’Achille ! Milwaukee va devoir chercher sa qualification sans son numéro 2. C’est un énorme coup dur pour le joueur de 34 ans.

Lillard aidé pour rejoindre le vestiaire, après seulement 7 minutes de jeu… 😔pic.twitter.com/zQbpuXfPOQ

Sources: The fear is Bucks star Damian Lillard suffered a left Achilles tear. Brutal circumstance after working himself back from a blood clot diagnosis that kept him out over a month. https://t.co/NgQtMpm0yE

Source texte : Chris Haynes