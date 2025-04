Les Celtics ont gagné à Orlando cette nuit et le match aurait sans doute eu un résultat différent sans l’apport d’un grand Jayson Tatum. Avec 37 points et 14 rebonds, le Jay Brother est le héros du jour pour son équipe.

Souvent critiqué, Jayson Tatum est sans doute trop pris pour acquis. L’ailier All-Star a rappelé cette nuit à quel point il valait mieux ne pas parier contre lui. Malgré un match fermé et une bataille de tranchées entre les deux équipes, Tatum a su faire la différence avec son talent offensif.

Comme son équipe, Jayson a eu du mal à 3-points (3/10) mais il a compensé avec une agressivité de tous les instants, allant chercher ses points plus près du cercle avec une belle variété au scoring. Il aura surtout été décisif avec 16 de ses 37 points sur le seul money time dont de nombreux lancers pour finir le boulot.

Feuille de stats finale : 37 points, 14 rebonds, 3 passes, 3 interceptions, à 10/25 au shoot et un parfait 14/14 sur la ligne. Entre la soirée sur courant alternatif de Jaylen Brown et les problèmes de faute de Kristaps Porzingis, le step up de Tatum était indispensable. Malgré un poignet pas encore pleinement remis, il a su répondre présent et Boston est tout proche de la qualification, avec un Game 5 à domicile. Le patron est là.

JAYSON TATUM LEADS BOSTON TO VICTORY IN GAME 4!

🍀 37 PTS

🍀 14 REB

🍀 3 STL

A complete performance as the Celtics take a 3-1 series lead 🔥 pic.twitter.com/d1FnbPNjCO

— NBA (@NBA) April 28, 2025