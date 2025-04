Bucks – Pacers (103-129) : Indiana mène 3-1 après une soirée cauchemar pour les Bucks

Sans forcer leur talent, les Pacers remportent facilement le Game 4 à Milwaukee et mènent 3-1 dans la série. Plombés par la sortie rapide de Damian Lillard, les Bucks sont désormais à une défaite des vacances.

Game 4 capital du côté de Milwaukee et il commence bien mal pour les Bucks. Alors que l’entame est plutôt équilibrée, Damian Lillard se blesse tout seul et doit quitter le terrain. Les premiers retours sont inquiétants pour le All-Star.

Les Bucks ont peur que Damian Lillard se soit rompu le tendon d’Achille, toujours selon Chris Haynes. Les examens vont très vite préciser la nature exacte de la blessure.

Sonné par ce coup du sort, Milwaukee prend une vague jaune dans la tête et c’est Indiana qui prend le large, dans le sillage d’une attaque qui récite ses gammes. Tyrese Haliburton se régale à la création et les Pacers sont en contrôle. C’est d’autant plus compliqué pour Milwaukee car Giannis Antetokounmpo est bien défendu. Heureusement pour les Bucks, Kevin Porter Jr. est dans un bon soir. De quoi sauver un peu les meubles mais Indiana est dans un fauteuil au break. (63-52)

Au retour des vestiaires, Giannis Antetokounmpo sonne la charge à coup de paniers près du cercle. Le Grec est inarrêtable avec 18 points sur le troisième acte ! Problème, les Bucks n’arrivent pas à faire assez de stops pour créer un vrai rapprochement au score. Jouer à qui score le plus avec Indiana n’est jamais une bonne idée et les Pacers continuent d’appuyer sur l’accélérateur pour arriver au money time avec une avance confortable.

Les Bucks ont beau scorer, c’est peine perdu face à une équipe qui a fait de l’attaque sa marque de fabrique. Kevin Porter Jr. continue sa belle soirée au scoring avec Giannis sur le banc mais Indiana ne vacille à aucun moment. Le (bref) retour du Freak ne change rien et Indiana s’impose sans stress. (129-103)

Cela fait donc 3-1 pour les Pacers, qui retournent désormais à Indianapolis avec la possibilité de finir le boulot devant leurs fans. Avec la blessure de Damian Lillard, il faudrait désormais un miracle pour sauver les Bucks de l’élimination.