Malgré une blessure qui l’a obligé à rejoindre le vestiaire en fin de troisième quart-temps, Jalen Brunson est revenu sur le parquet pour les dix dernières minutes et a éclaboussé tout le Michigan de son talent : 32 points, 5 rebonds et 11 passes décisives pour le numéro 11 des Knicks, avec la victoire en prime.

Jusque dans le troisième quart-temps, Jalen Brunson vivait un match plutôt classique. 18 points, 9 passes décisives, des pourcentages un peu décevants (6 sur 15) mais rien d’abominable non plus. JB faisait du JB finalement.

Mais tout a failli basculer à deux minutes de la fin de ce quart-temps. Sur une bataille avec Dennis Schroder, Brunson finit par se tenir la jambe droite, la même qui l’avait tenu écarté des terrains pendant un mois plus tôt dans la saison. N’étant pas capable de mettre du poids sur cette dernière, le voilà raccompagné jusqu’aux vestiaires. On se dit alors que la rencontre est certainement finie pour l’ancien Maverick.

Jalen Brunson went back to the locker room to be evaluated following a potential lower right leg injury.

Brunson just returned from missing a month of play with a right ankle injury. pic.twitter.com/V07bo3r8Qk

— ESPN (@espn) April 27, 2025

Spoiler, on a eu bien bien tort.

À dix minutes du buzzer final, Jalen Brunson fait son retour sur le parquet, et le reste appartient à l’histoire. 15 points à 64% au tir (7 sur 11), avec des tirs d’assassin pour climatiser une Little Caesars Arena qui sentait la victoire s’approcher pour les Pistons.

Même si c’est Karl-Anthony Towns (et les arbitres) qui finiront ce money-time, Jalen Brunson a définitivement maintenu toute la Big Apple en vie dans ce quatrième quart-temps, et cela résulte en une troisième victoire pour les Knicks dans la série. JB pourra finir le travail à la maison au Match 5, en espérant que la jambe droite soit bien en état.

Jalen Brunson today:

— Knicks down two when he got hurt

— Knicks down nine when he returns

— 15-point 4th quarter

Knicks win the game. pic.twitter.com/Uxro642QDi

— StatMuse (@statmuse) April 27, 2025