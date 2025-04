S’ils ont un peu été aidés par l’arbitrage sur la dernière action du match, les Knicks ont aussi réussi à arracher la victoire à Detroit grâce à un finish exceptionnel de Karl-Anthony Towns, auteur de trois shoots monumentaux dans les trois dernières minutes.

Faute d’arbitrage ou pas (oui), Karl-Anthony Towns a lâché un money-time de folie pour faire basculer le match en faveur des Knicks.

Trois tirs en trois minutes, trois banderilles en plein cœur de la fanbase des Pistons.

Après avoir inscrit un premier tir primé pour réduire l’écart à un petit point (88-87), KAT a envoyé un fadeaway impossible sur le côté droit pour garder les Knicks dans le match, alors que Detroit avait repris quatre points d’avance. Matez un peu la difficulté de ce shoot. Pauvre Jalen Duren…

Une quarantaine de secondes plus tard, après un tir manqué par Cade Cunningham, la balle a une nouvelle atterri dans les mains de Karl-Anthony Towns. Une nouvelle fois face à Jalen Duren. Et une nouvelle fois, ça a fait ficelle.

Énorme step-back à 3-points, de quoi permettre à New York de passer devant pour de bon. Et de bien climatiser la Little Caesars Arena.

Auteur de 27 points et 9 rebonds à 10/23 au tir dont 5/7 du parking, Karl-Anthony Towns a connu un gros début de match, où il a pesé sur la défense des Pistons à travers son agressivité. Ensuite, il a galéré face à… Tobias Harris, tout en étant gêné par les fautes. Mais au final, KAT a mis les plus gros shoots du match, les shoots qui devraient permettre aux Knicks d’éliminer Detroit pour passer au tour suivant dans quelques jours.