Au terme d’un match dingue, les Knicks ont battu les Pistons à l’arraché 94-93. Une victoire étriquée mais pas sans controverse. Sur la dernière action de la rencontre, Josh Hart entre en contact avec Tim Hardaway Jr., qui tentait un 3-points dans le corner.

Le score est de 94-93 pour New York. Il reste 11,1 secondes de jeu. Cade Cunningham hérite logiquement du ballon pour l’ultime possession, mais rate son shoot face à OG Anunoby. Les Pistons parviennent à récupérer la gonfle pour une deuxième chance. La balle arrive dans les mains de Tim Hardaway Jr. dans le corner.

La suite, c’est ça :

La dernière action du match :

Sur ce replay bordel…

JB Bickerstaff est furieux et il a de quoi…

Au ralenti, on voit bien que Josh Hart mord à la feinte de tir de Tim Hardaway Jr., avant de le toucher. Le contact est léger mais contact il y a. Et quand il y a contact sur un shooteur à 3-points, le plus souvent il y a un coup de sifflet qui va avec. Pas cette fois-ci. De quoi faire bondir le coach des Pistons J.B. Bickerstaff, qui s’est immédiatement rué vers les arbitres après le buzzer.

On ne sait pas ce que les officiels ont dit à Bickerstaff pour se justifier, mais ils n’ont pas pu sortir l’argument du “shooteur qui cherche la faute”. La position de Tim Hardaway Jr. au moment de dégainer est en effet assez naturelle, et il aurait donc logiquement dû obtenir trois lancers-francs pour donner la victoire aux Pistons.

“Il y a un contact sur le tir de Tim Hardaway. Je ne sais pas comment le dire autrement, il y a un contact sur son jump shot… Je répète, il y a un contact sur son jump shot.” – J.B. Bickerstaff “Est-ce que je suis entré en contact avec lui ? Oui. Est-ce que c’était légal ? Je sais pas ! On verra ça dans le rapport des arbitres.” – Josh Hart

Après la rencontre, les arbitres ont confirmé qu’une faute aurait dû être sifflée.

Les arbitres de Pistons – Knicks reconnaissent dans leur rapport de fin de match qu’une faute aurait du être sifflée contre Josh Hart sur la dernière action.

C'est très dur pour Detroit…

