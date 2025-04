Match à deux vitesses dans le Michigan dimanche soir. D’abord distancé puis en tête dans le money-time, les Pistons auront tout vécu dans ce Match 4 avant de voir leur sort se décider sur une erreur d’arbitrage. Victoire 93-94 des Knicks, elle risque de laisser des traces celle-là.

Detroit semblait endormi. Du public à l’équipe, tout semblait compliqué. Très peu de solutions offensives, une adresse trop faible (2 sur 16 à 3 points en première mi-temps), des pertes de balle dans tous les sens, et des Knicks qui commençaient sérieusement à prendre le large : 16 points d’avance pour New York à deux minutes de la mi-temps.

Mais quel réveil des joueurs de JB Bickerstaff ! D’abord en fin de première période puis prolongé en seconde, les Pistons auront au moins eu le mérite de nous offrir un pur match de basket-ball… Mais que ce sport peut être cruel par moment.

Car au terme d’un money-time où Karl-Anthony Towns a décidé d’envoyer des tirs de grand maboule et d’un no call sur Tim Hardaway Jr., ce sont bien les Knicks qui repartent avec la victoire. 93-94, ça fait 3-1 dans la série, l’impact est immense.

KNICKS TAKE A 3-1 SERIES LEAD IN A THRILLER 😱 pic.twitter.com/skgXtZt7wR

— ESPN (@espn) April 27, 2025

Bon, on va laisser le scandale de fin de match de côté pour quand même montrer un énorme respect à Jalen Brunson, qui s’est blessé en fin de troisième quart-temps et a été contraint de retourner au vestiaire pour vérifier qu’il n’y avait rien de grave. De retour dans le dernier quart, JB a envoyé du très lourd, tenant son équipe à bout de bras avec 15 points à 7 sur 11 au tir depuis son retour sur le parquet. Grosse mentalité de guerrier pour revenir dans un match aussi physique.

Côté Pistons, qu’est-ce qu’elle va être dure à avaler celle-là. Cade Cunningham en triple double (25/10/10) et Tobias Harris auront été très bons, même si ce dernier a dû gérer un problème de fautes. Malik Beasley et Tim Hardaway Jr. auront retrouvé de l’adresse en fin de match, mais insuffisant.

Cade Cunningham in Game 4:

25 PTS

10 REB

10 AST

4 BLK (Playoff record for DET guard)

Not enough. pic.twitter.com/51ePqLK7Y2

— StatMuse (@statmuse) April 27, 2025

Les gars du Michigan avaient tout pour l’emporter ce soir, mais le sort en a décidé autrement. Il faudra maintenant aller s’imposer à New York pour s’offrir une nouvelle rencontre à la maison, et pourquoi pas emmener cette série en 7. Mais difficile de réaliser ce genre d’exploit quand on prend un tel coup sur la tête.