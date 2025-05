Ce n’est jamais facile de conclure une série de Playoffs. Les Knicks sont là pour le confirmer, eux qui ont laissé échapper le Game 5 à la maison contre Detroit alors qu’ils menaient 3-1. Vont-ils mettre le couvercle ce soir ? Pour ça, New York aura besoin du vrai Jalen Brunson.

Le Jalen Brunson du Game 5, il était en galère, terminant avec seulement 16 points à 4/16 au tir et 4 pertes de balle. Ausar Thompson est notamment passé par là et on sait que le meneur des Knicks n’est pas à 100% physiquement, mais on est en droit d’attendre beaucoup mieux de la part de JB.

Peut-être que l’atmosphère de la Little Caesars Arena – qui s’annonce très très chaude – va l’inspirer pour rebondir en beauté ce soir.

Sur les deux matchs à Detroit dans cette série, Brunson était un peu comme chez lui. Jalen a fermé la bouche des fans des Pistons bien comme il faut dans le Game 3, avant de réaliser une masterclass dans le Game 4 où il a résisté à une blessure à la jambe pour sortir un quatrième quart de patron. Résultat : deux victoires de suite pour New York. Pas besoin d’être un génie pour comprendre que les Knicks marchent beaucoup au rythme de Brunson, Joueur le plus Clutch de la NBA cette saison.

Autre raison de croire à une explosion de Jalen cette nuit dans le Game 6 : il avait réalisé l’un des matchs de sa vie il y a un an jour pour jour, dans un scénario exactement similaire. Les Knicks menaient 3-2 et tentaient de conclure la série à l’extérieur au premier tour des Playoffs, et Brunson avait terminé avec 41 points et 12 passes au compteur. C’était à Philadelphie, rebelote à Detroit ce soir ?

Réponse à partir de 1h30 du matin.

“It’s gonna be a great environment, great atmosphere. Just got to be ready to go.”

Jalen Brunson talks about what the Knicks need to do to close out their series with the Pistons tonight: pic.twitter.com/tc8iU289S0

— Knicks Videos (@sny_knicks) May 1, 2025