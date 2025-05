Les Lakers ont fini leur saison sur les rotules…

Ça y est, les Lakers sont officiellement en vacances après cette quatrième défaite face aux Wolves (96-103). Un gentleman sweep qui se termine sur un match bien mollasson des Angelinos, handicapés par des blessures. En résumé, rien n’allait, le repos est désormais nécessaire.

Au match 4, JJ Redick avait fait jouer le même cinq majeur sur toute la deuxième mi-temps. Impossible de connaître l’impact réel laissé par ce choix, mais une chose est sûre, les Lakers n’étaient pas au top face aux Wolves pour le Game 5.

Dès l’entame, les Angelinos se sont fait surclasser physiquement. Incapable de répondre, ils ont subi les assauts de Julius Randle, mais surtout de Rudy Gobert, auteur de son meilleur match de Playoffs en carrière, qui a imposé son physique au milieu d’une raquette en souffrance totale, que ce soit pour marquer des points ou pour prendre des rebonds.

Les intentions n’étaient déjà pas les bonnes, mais alors avec des blessures en prime, ça devient difficile de remporter un match de basket-ball. Luka Doncic s’est fait mal au dos après une faute bien musclé de Donte DiVincenzo. Rentré aux vestiaires en fin de première mi-temps, il rejouera en serrant les dents bien fort, et sa démarche pouvait parfois sembler inquiétante.

Paradoxalement, c’est dans ce troisième quart que les Lakers retrouveront du poil de la bête. Sursaut d’orgueil certainement, mais n’empêche que les Pourpre et Or repassent devant, on se dit alors qu’ils vont peut-être réaliser le match de traînard parfait. Espoir de courte durée.

LeBron James se fera lui aussi mal dans le quatrième quart-temps, toujours sur un contact avec DiVincenzo. Ça commence à faire beaucoup, surtout quand Dorian Finney-Smith se fait exclure pour six fautes en parallèle. Résultat : Minnesota reprend le lead et ne regardera plus derrière, direction le second tour pour les Loups.

Les Lakers, eux, iront se ressourcer à Cancun. Les vacances sont anticipées, la manière n’est pas belle, mais Rob Pelinka sait maintenant sur quoi il doit axer son été. On ne doute pas une seule seconde que la possibilité de jouer avec Luka Doncic et LeBron James attirera des agents libres. Enfin, on l’espère pour l’équipe.

Fin de saison pour les Lakers.

La première pour JJ Redick.

La demi première pour Luka Doncic.

Encore combien pour LeBron ?

Il y a du boulot cet été, mais la matchup Minnesota leur a fait trop mal.

