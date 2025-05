Anthony Edwards, 23 ans et déjà un tableau de chasse (très) prestigieux en Playoffs !

À seulement 23 ans, Anthony Edwards est déjà le leader d’une équipe qui a éliminé les Suns, les Nuggets et les Lakers en Playoffs, en l’espace de deux saisons. Un tableau de chasse fourni de grands noms, tels Nikola Jokic, LeBron James et Kevin Durant.

Il est insolent, et pourtant tellement basket. Anthony Edwards n’est pas de ceux qui versent dans le trashtalking de bas-étage. Il dit les choses comme un leader, quand ça va et quand ça ne va pas chez les Wolves. Des gueulantes publiques qui portent leurs fruits, puisque son équipe vient, au terme d’une série maîtrisée collectivement, d’éliminer les Lakers des Playoffs.

Anthony Edwards en 1 an :

– Élimine KD et les Suns

– Élimine Jokic et les Nuggets

– Élimine LeBron et les Lakers

C’est un monstre, et il n’a que 23 ans ! pic.twitter.com/p6BAgr0I1W

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2025

D’abord en 2024, avec le sweep ultra-musclé des Suns, puis la belle victoire contre des Nuggets particulièrement dociles. Cette saison, c’est au Game 4, le point de bascule de la série, qu’Anthony Edwards a marqué les esprits. Une performance XXL, celle d’un patron qui sait ce qu’il veut. L’un des plus gros matchs de sa jeune carrière. D’ailleurs, en parlant des Wolves, Edwards a désormais remporté plus de séries que Kevin Garnett pour la franchise. Tranquillement, la Fourmi place ses pions.

Anthony Edwards has now won more playoff series with the Minnesota Timberwolves (3) than Kevin Garnett did (2) pic.twitter.com/6xuAHrd1fT

— Law Murray 💭🚫 (@LawMurrayTheNU) May 1, 2025

Et derrière, c’est peut-être un certain Stephen Curry qui pourrait prendre ses quartiers dans la liste des victimes d’Ant-Man… qui sait.