Les Wolves ont été très maladroits cette nuit mais ont quand même réussi à terminer leur série contre les Lakers grâce à une victoire 96 à 103. Merci qui ? Merci Rudy Gobert ! Le français a totalement dominé une raquette des Lakers bien trop faible pour lutter. Éliminer Luka Doncic au premier tour après ce qui s’est passé l’année dernière, on ne peut qu’imaginer le sourire de notre Rudy national.

Anthony Edwards ? Non. LeBron James ? Non plus. Luka Doncic ? Toujours pas. Le meilleur joueur sur le parquet de ce match 5, c’était bien Rudy Gobert. Le pivot des Wolves a rendu une copie presque parfaite, 27 points à 12 sur 15 au tir, accompagnés de 24 rebonds dont 9 offensifs et 2 contres, son meilleur match en Playoffs sur toute sa carrière.

Comme une ironie du sort et pour mettre l’emphase sur le niveau de cette performance, les deux derniers joueurs à avoir compilé au minimum 25 points, 20 rebonds et 75% de réussite au tir sont Rudy Gobert… Et Shaquille O’Neal.

RUDY MF GOBERT TONIGHT:

27 POINTS

24 REBOUNDS

80% FG

DOMINANT

🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/G9zcz6HZTp

— Hoop Central (@TheHoopCentral) May 1, 2025

Il faut dire que dans cette raquette sous-dimensionnée des Lakers, Gobzilla s’est senti comme un poisson dans l’eau. Jaxson Hayes étant hors du 5 majeur des Angelinos, il a impacté la rencontre dès l’entame à coups de paniers et de rebonds offensifs, bien accompagné par Julius Randle qui jouait lui aussi de son physique.

Un impact qui n’a cessé de grandir. Dès que Los Angeles sonnait la charge, Rudy était souvent le bourreau de ce run à base de dunks en backdoor ou de alley-oops bien senti.

Tout simplement écoeurant pour les Purple & Gold, ses coéquipiers en revanche, peuvent bien le remercier. Les Wolves ont shooté à 7 sur 47 derrière l’arc, une immondice sans nom. Si Rudy n’était pas là pour prendre les rebonds, toute la planète basket serait certainement en train de tweeter “Lakers in 7”.

« Rudy Gobert, ce soir c’était le dragon dans Game of Thrones ! » pic.twitter.com/UDfQ0q0a0o

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2025

Son meilleur match au meilleur des moments, Rudy Gobert peut désormais se tourner vers l’avenir. Ce sera soit face aux Warriors, soit face aux Rockets. Après Luka Doncic, et si Gobzilla se farcissait Draymond Green ?