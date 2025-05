Résumé de la nuit : les Lakers en vacances, les Rockets résistent

Les Lakers peuvent prendre des billets pour Cancun avec cette nouvelle défaite contre les Wolves. Tandis que les Rockets ont écrasé des Warriors qui n’avaient visiblement pas envie de finir le travail ce soir. C’est parti pour le résumé de la nuit.

Les résultats de la nuit

Rockets (2) – Warriors (3) : 131-116 (les stats)

– Warriors (3) : 131-116 (les stats) Lakers (1) – Timberwolves (4) : (les stats)

Ce qu’il faut retenir

Le highlight de la nuit

RUDY GOBERT DOMINATES INSIDE TO LIFT THE @Timberwolves INTO THE WEST SEMIS!

🐺 27 PTS

🐺 24 REB (9 OREB)

🐺 2 BLK

🐺 80.0 FG% (12-15 FGM)

Gobert is just the FOURTH player to record 25/20 on 80+ FG% in a playoff game… and the first since 1996 🤯 pic.twitter.com/UFAgmqZQE0

— NBA (@NBA) May 1, 2025

La nuit des Français

On répète, Rudy Gobert a sorti le meilleur match de sa carrière en Playoffs pour éliminer LeBron James et Luka Doncic. Fallait la sortir il y a deux semaines celle-là.

Le bracket des Playoffs

Source tableau : ESPN

Le programme NBA de ce soir