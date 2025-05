Une nouvelle fois éliminé au premier tour des Playoffs, LeBron James vient officiellement de boucler sa 22e saison NBA. Combien de temps lui reste-t-il sur les parquets ? Le King n’a pas la réponse à cette question.

Dès l’élimination des Lakers, cette nuit lors du Game 5 face aux Wolves, c’est la première question qui est venue en tête des journalistes, fans et Hexperts. Elle a évidemment été posée en conférence de presse d’après-match, par Dave McMenamin d’ESPN.

La réponse du King :

LeBron James on how much longer he’ll play: “I don’t know. I don’t have the answer to that. I’ll sit down with my family, my wife and my support group, talk through it, and see what happens. Have conversations with myself on how long I want to continue to play. We’ll see.” pic.twitter.com/bhzXYBzU2h

— Michael Scotto (@MikeAScotto) May 1, 2025

“Je n’ai pas la réponse à ça actuellement. Je vais m’asseoir et parler avec ma femme, mon entourage proche, je vais parler avec moi-même aussi et savoir encore combien de temps je souhaite jouer. On verra.”

LeBron James continue d’alimenter le flou sur la suite de sa carrière. Jouera-t-il une ou plusieurs saisons supplémentaires ? Voudra-t-il une tournée d’adieu ou fera-t-il une “Tim Duncan” (looool) ? L’incertitude règne.

Le King a aujourd’hui 40 ans et 22 saisons NBA dans les jambes. Il a été boosté par l’arrivée de Luka Doncic en février, jusqu’à évoluer à un niveau All-NBA en deuxième partie de saison. Néanmoins, les Lakers ont montré leurs limites en Playoffs et doivent s’améliorer sur des points très concrets (notamment le poste 5) pour pouvoir jouer à nouveau le titre. C’est le seul vrai objectif pour James aujourd’hui : gagner une cinquième bague.

Comme chaque été, LeBron James va se poser, récupérer de ses petits bobos (aine, genou cette nuit), boire un peu de vin rouge et réfléchir à son avenir. Le King non plus n’est pas éternel, même s’il continue de défier les limites du temps…

Source texte : conférence de presse d’après-match

LeBron sur la suite de sa carrière :

