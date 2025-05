Retraite de Gregg Popovich : d’innombrables hommages à travers la NBA

L’annonce de la retraite de Gregg Popovich hier a évidemment marqué les esprits de toute la planète NBA. Il suffit de regarder le nombre d’hommages envers Coach Pop pour se rendre compte du vide qu’il va laisser à travers la Grande Ligue.

Adam Silver (commissionnaire de la NBA) :

“Le succès prolongé de Gregg Popovich en tant qu’entraîneur des San Antonio Spurs est incomparable. Outre ses nombreuses récompenses, dont cinq titres NBA, le plus grand nombre de victoires dans l’histoire de la Ligue et une médaille d’or aux Jeux olympiques, Coach Pop a formé des générations de joueurs et d’entraîneurs et a été l’un des moteurs du développement mondial du basket. Peu de personnes dans la communauté du basket sont aussi aimées et vénérées que Coach Pop. Nous le remercions pour son leadership extraordinaire et son engagement envers notre sport et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans son nouveau rôle au sein de l’organisation des Spurs.”

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding Gregg Popovich: pic.twitter.com/9I6Bq04Viq

— NBA Communications (@NBAPR) May 2, 2025

Steve Kerr (ancien joueur des Spurs, coach des Warriors) :

“Je voulais dire merci à Pop. Le nombre de personnes et coachs que Pop a influencés… est tout simplement incroyable. Pop est l’une des personnes les plus importantes de ma vie, pour beaucoup de raisons qui dépassent souvent le cadre du basket. C’est un jour rempli d’émotions pour moi.”

“The number of people Pop has influenced…is just incredible. Pop is one of the most important people in my life.”

Donning a “Thanks, Pop!” shirt, Steve Kerr made sure to praise the legendary Gregg Popovich pregame 👏 pic.twitter.com/d3Wtx8lmGK

— NBA (@NBA) May 3, 2025

Ime Udoka (ancien joueur et assistant coach des Spurs, coach des Rockets) :

“Je savais depuis longtemps que ce jour arriverait. Je suis heureux d’avoir eu la chance de travailler avec lui. Heureux de pouvoir être son ami.”

Ime Udoka wearing a Gregg Popovich shirt tonight.

“Knew this day was coming a while ago. Glad I got a chance to work with him. Glad to call him a friend.” pic.twitter.com/3b4u35PFS0

— Kelly Iko (@KellyIko) May 2, 2025

Mark Daigneault (coach du Thunder) :

“L’humanité avec laquelle il entraînait a vraiment donné le ton. En tant que coach, vous demandez continuellement des comptes aux joueurs. Mais il transcende cela avec les relations qu’il construit avec les joueurs. Presque toutes les franchises ont été influencés par les Spurs, surtout nous. Ils ont littéralement changé la Ligue. Il a changé la Ligue.”

Mark Daigneault on Gregg Popovich:

“The humanity he coached with was a real tone setter. Coaching sometimes is seen as you drink your coffee, you hold the players accountable. He transcends that with the relationships he builds with the players.

“Almost every organization has… pic.twitter.com/285an6jLlG

— Joel Lorenzi (@JoelXLorenzi) May 2, 2025

Derrick White (ancien joueur des Spurs) :

“Il a vu quelque chose en moi dont je n’avais même pas conscience. Parfois on se croisait et il me disait simplement, ‘Tu mérites d’être là’ et il repartait. Ces petites choses, ça fait toujours plaisir à entendre venant du plus grand coach de l’histoire.”

“He saw something in me that I didn’t see in myself… I used to be in the mail room and he’d just walk in and say, ‘You belong’ and walk out.”

Derrick White on Gregg Popovich

Awesome the effect a coach can have by verbalizing belief

(via @CLNSMedia)

pic.twitter.com/evMqUWYC66

— Hoop Herald (@TheHoopHerald) May 2, 2025

Draymond Green (joueur des Warriors passé par Team USA) :

“Coach Pop est incroyable. C’est terrible de le voir partir. J’ai eu l’honneur ultime de jouer pour lui et gagner une médaille d’or olympique. C’est l’un des êtres humains les plus incroyables. Il a cette façade que tout le monde voit, on a l’impression qu’il est ce vieux gars méchant. Mais il est tout l’inverse. C’est la plus belle personne que vous pouvez côtoyer.”

“I had the ultimate honor for playing for him and winning a gold medal.”@Money23Green reflects on his experience with the legendary Gregg Popovich for the #USABMNT 🇺🇸 pic.twitter.com/HHIOGbG89D

— NBA (@NBA) May 3, 2025

Victor Wembanyama (joueur des Spurs) :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Richard Jefferson (ancien joueur des Spurs) :

“Gregg Popovich a aidé ma transition en tant que joueur. Il m’a dit que je devais devenir plus un shooteur à 3-points, j’ai shooté à 40% pour la première fois de ma carrière avec les Spurs. Et cela m’a permis de prolonger ma carrière. C’est grâce à lui. Je serai pour toujours reconnaissant envers lui.”

Former San Antonio Spur @Rjeff24 on the impact that Gregg Popovich had on him as a coach.

“[Pop] extended my career … I’m forever grateful for him.” 🙌 pic.twitter.com/TKrvvXLonK

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 2, 2025

Sans aucun doute, d’autres hommages vont continuer à tomber dans les heures et jours à venir !