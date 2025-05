Officiel : Gregg Popovich n’entraînera plus les Spurs !

Victime de soucis de santé très sérieux au cours des derniers mois, Gregg Popovich ne coachera plus les Spurs. C’est une énorme page qui se tourne à San Antonio, et pour la NBA tout entière.

On s’y attendait plus ou moins, c’est désormais officiel.

D’après l’insider Shams Charania d’ESPN, Gregg Popovich a donc décidé de mettre un terme à sa légendaire carrière de coach, après quasiment trois décennies sur le banc des Spurs. Une décision logique sachant que Pop a 76 ans et qu’il a été victime d’un AVC en novembre dernier, ainsi qu’un malaise tout récemment.

Néanmoins, Gregg Popovich ne quitte pas les Spurs pour autant puisqu’il va prendre le rôle de président des opérations basket de la franchise.

🚨 BREAKING NEWS : GREGG POPOVICH NE COACHERA PLUS LES SPURS https://t.co/t7kLVUFFnG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2025

Gregg Popovich était le coach des Spurs depuis la saison 1996-97. En l’espace de 29 ans sur les bancs, il s’est imposé comme l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire NBA (et même des sports US), peut-être LE plus grand. Il suffit de jeter un œil à son palmarès pour s’en rendre compte :

Coach le plus victorieux de l’histoire NBA : 1 422 victoires

5 fois champion NBA avec les Spurs (1999, 2003, 2005, 2007, 2014)

3 fois Coach de l’Année en NBA (2003, 2012, 2014)

Champion olympique avec Team USA (JO 2020)

Sous l’ère Popovich, les Spurs ont été d’une régularité exceptionnelle, enchaînant 22 qualifications en Playoffs consécutives avec donc cinq titres en six Finales NBA disputées. La franchise de San Antonio a servi de modèle en NBA et c’est en grande partie grâce à Coach Pop.

Je n’ai pas les mots pour décrire tout ce que Pop a représenté, pour moi comme pour beaucoup de monde, dans mon appréciation du basketball.

Un coach extraordinaire, pédagogue merveilleux, humain respecté et un des meilleurs tacticiens de tous les temps.

Sa carrière de coaching… https://t.co/JzcUY8EzuG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2025

Hyper exigeant tout en étant capable de créer une vraie connexion humaine avec ses joueurs, Popovich a su tirer le meilleur de ces derniers : David Robinson, Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili, Kawhi Leonard, et plus récemment Victor Wembanyama, tous ont raconté l’énorme impact de Pop sur leur carrière.

Entré au Hall of Fame en 2023, Gregg Popovich a aussi inspiré des dizaines d’autres entraîneurs, nombreux de ses assistants étant devenus des coachs à succès en NBA. Tout ça pour dire que l’impact de Popovich sur les Spurs et la Ligue dépasse largement le cadre des titres et récompenses.

Merci pour tout, Coach Pop.

Merci pour tout, Pop… 🥹💔 pic.twitter.com/98EYfzMqIX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2025

