Être éliminé ? Oui. Raccrocher les sneakers jusqu’à la saison prochaine ? Que nenni ! Cette année, la TTFL ajoute une touche d’enjeu supplémentaire à ses Playoffs : bienvenue dans la Consolante ! Objectif : un classement complet pour toutes les équipes, de la 1ère à la 16e place, quelque soit la ligue de Playoffs, et du fun jusqu’à la dernière seconde de la saison NBA.

Cette année, la TrashTalk Fantasy League a décidé de pimenter ses Playoffs par équipe en ajoutant une toute nouvelle mécanique : la Consolante. Objectif : permettre à toutes les équipes, qu’elles soient encore en course pour le titre ou non, de continuer à jouer avec un véritable enjeu jusqu’à la dernière nuit des Playoffs. Un classement complet de votre ligue de Playoffs par équipe, du 1er au 16e, vous attend désormais… et il n’est pas question de laisser filer les matchs sans se battre !

Pourquoi une Consolante TTFL ?

Chaque année, voir son équipe TTFL sortir prématurément des Playoffs avait un goût amer. Plus de matchs officiels, plus de tableaux à compléter, plus d’objectifs clairs… Bref, l’élimination était souvent synonyme de fin de parcours, malgré le classement général en individuel ou par équipe. Avec la Consolante, la TTFL change la donne : même après une élimination, vous restez en lice. Votre mission ? Obtenir le meilleur classement possible au sein de votre ligue, en disputant des matchs de classement jusqu’au bout. La motivation est simple : il n’y a plus de fin prématurée. Votre saison continue, et votre fierté est en jeu !

Comment fonctionne la Consolante TTFL ?

Le principe est limpide : Tout le monde participe automatiquement : que vous soyez éliminé au premier tour ou en finale de conférence. Après chaque élimination, votre équipe est rebasculée dans un tableau de Consolante correspondant à votre nouveau niveau d’enjeu. Même en perdant en Consolante, vous continuez de disputer des matchs pour déterminer votre classement final.

Quelques exemples pour bien comprendre :

Vous perdez au premier tour ? Vous jouerez pour les places 9 à 16.

Vous perdez au deuxième tour ? Vous vous battrez pour les places 5 à 8.

Vous perdez en finale de conférence ? La 3e place est encore à aller chercher.

Et si vous perdez en Consolante ? Pas de panique : vous continuez à jouer pour ne pas finir 16e ! Une défaite au premier tour de la consolante (deuxième tour des Playoffs), vous jouez pour les places 13 à 16. Si vous enchainez encore une défaite (la troisième consécutive, vous cherchez les ennuis), et ça sera la finale des losers, pour savoir si vous êtes 15è ou 16è.

Moralité : même une triste soirée de Playoffs ne vous empêchera pas de viser une honorable 11e place… ou d’éviter cette redoutée finale des losers.

Concrètement, à partir de quand ?

La Consolante TTFL sera disponible dès la fin du premier tour des Playoffs. Une nouvelle entrée spécifique apparaîtra dans votre menu Playoffs pour vous permettre de suivre votre nouveau tableau et vos prochains affrontements. Aucune inscription nécessaire : tout est automatique. Vous n’avez plus qu’à préparer vos meilleurs picks… et votre plus grosse détermination.