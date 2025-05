Grâce à la victoire des Clippers cette nuit face aux Nuggets (111-105), Los Angeles s’est offert un Match 7 qui se disputera ce samedi soir. James Harden et Kawhi Leonard s’y présenteront avec un bilan équilibré dans ce genre de situation. Trois victoires, trois défaites en Game 7 pour les deux stars des Clips. Vous vouliez du suspense ? Vous êtes servis !

Avec respectivement 28 et 27 points, James Harden et Kawhi Leonard ont remis les pendules à l’heure dans le Match 6 de la nuit dernière. Deux grosses perfs après avoir légèrement perdu le fil de la série sur les deux rencontres précédentes, et les voilà à décrocher les deux meilleurs mots de l’histoire du sport US : “Game seven”.

On dit souvent que dans ces ultimes matchs de série, tout peut se passer, eh bien The Beard et The Klaw en sont la preuve vivante.

Tous les deux en ont disputé six jusque-là dans leur carrière, pour un bilan parfaitement à l’équilibre : trois victoires et trois défaites de chaque côté. Certains sont particulièrement marquants : le match entre les Raptors et les Sixers en 2019 et avec le buzzer de Kawhi, et celui entre les Bucks et les Nets en 2021 quand Harden a dû s’incliner à cause d’un pied sur la ligne de son copain Kevin Durant.

Ce dernier face à face contre les Nuggets sera donc une sorte de Match 7 de “Game 7” pour le dynamic duo des Clippers, bienvenue dans Inception.

Mais alors, à quoi peut-on s’attendre des deux stars de Los Angeles ? Malheureusement, quand on plonge dans les stats, tout n’est pas tout beau tout rose. Ils scorent environ 21 points sur ces matchs mais avec des pourcentages un peu douteux : 43% pour le Fun Guy, et un atroce 36% pour le Barbu. Pas de quoi sauter de joie pour les supporters californiens.

Surtout qu’en face, un certain Nikola Jokic se dresse, lui qui possède une fiche statistique un peu plus alléchante. 26 points, 16,6 rebonds et 7,2 assists de moyenne en Game 7, l’adresse n’est pas toujours au rendez-vous (43% au global et 20% de loin) mais le bilan est positif : trois victoires et deux défaites pour le Joker. Ces deux défaites ont néanmoins été concédées à domicile…

Les 2 derniers Game 7 joués par Denver devant leur public sont des défaites.

Y’a eu 2020 dans la bulle avec deux magnifiques victoires face au Jazz + Clippers justement en 7 matchs, mais c’était chez Mickey.

Le McCollum Game de 2019 + Wolves 2024, les souvenirs sont pas top.

Nuggets – Clippers en Match 7, ça rappelle forcément des souvenirs. En 2020, dans la bulle anti-COVID de Mickey, Denver l’avait emporté après avoir remonté un 3-1 sur la série. Kawhi Leonard était déjà là pour assister à la catastrophe, en espérant pour lui que James Harden fasse mieux que Paul George à l’époque. Sans Doc Rivers sur le banc, il y a moyen que ce soit un peu plus simple aussi.

