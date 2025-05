Ce jeudi, Brian Gregory est devenu le nouveau General Manager des Phoenix Suns, remplaçant James Jones en poste depuis 2019. Après le renvoi du coach Mike Budenholzer, c’est le premier move d’un été qui s’annonce mouvementé dans l’Arizona.

Le grand ménage a commencé à Phoenix. Shams Charania nous a appris la nouvelle hier : James Jones cède sa place de GM à Brian Gregory, pendant que Jones endossera un nouveau rôle de consultant pour les Suns.

The Phoenix Suns are naming a new head of basketball operations, promoting vice president Brian Gregory as the franchise’s new general manager, sources tell ESPN. James Jones, the Suns GM since 2019, will transition to a role as senior advisor for the franchise. pic.twitter.com/UDaxercJIg

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 1, 2025

On le sait, l’été sera rempli de changements dans la franchise de Devin Booker. Recherche d’un nouveau coach, probable (très probable) transfert de Kevin Durant, quid de Bradley Beal, etc. Ce nouveau General Manager représente donc le premier choix d’une longue liste dans l’Arizona. Pourtant il pose déjà beaucoup de questions.

Brian Gregory n’est pas le dirigeant le plus expérimenté en NBA, très loin de là même. Ancien coach de longue date en NCAA, il rejoint les Suns en 2024 en tant que vice-président chargé du développement des joueurs. Voici donc sa seule expérience dans la Grande Ligue : une Draft, une Free Agency, et c’est lui que Mat Ishbia (propriétaire de la franchise) a choisi pour gérer l’été qui doit incarner une révolution après cette saison ultra décevante.

Alors oui, Brian Gregory est en partie responsable de la draft de Ryan Dunn et Oso Ighodaro, qui sont parmi les seules réussites de l’équipe cette saison. Mais est-ce vraiment ce seul fait d’armes qui lui a valu “l’honneur” d’obtenir ce nouveau job ?

Brian Gregory, the Suns’ new GM, was an assistant coach at Michigan State University when owner Mat Ishbia played there.

Prior to joining Phoenix’s front office, Gregory was the head coach at the University of South Florida.

The Michigan State connections run deep for Ishbia. pic.twitter.com/8cFEsyDaio

— Evan Sidery (@esidery) May 1, 2025

Quand on fouille dans son passé, on remarque que Gregory était assistant coach pour Michigan State de 1999 à 2003, période à laquelle Mat Ishbia en était un joueur. Malgré son tout petit rôle, Ishbia a quand même noué une relation particulière avec le membre du coaching staff, qui dit l’avoir entraîné comme un “All-American”, lui faisant apprendre tous les schémas tactiques de l’équipe.

Difficile donc de ne pas voir dans ce choix du front office de Phoenix un léger souffle de copinage. Néanmoins, laissons à Brian Gregory la chance de s’exprimer. De toute façon, vu la taille de l’été qui l’attend, on sera vite fixés sur sa réelle capacité à assumer le rôle General Manager d’une franchise NBA.

Source texte : Shams Charania