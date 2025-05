Celtics : des changements inévitables dans l’effectif cet été ?

Les Celtics sont champions en titre, et sont dans une bonne position pour devenir la première équipe à réaliser le doublé depuis les Warriors en 2018. Mais ce n’est pas pour autant que ça ne pourrait pas bouger à Boston dans les semaines et mois à venir.

C’est l’insider Shams Charania, toujours très bien informé concernant les coulisses de la Ligue, qui l’assure : l’effectif des Celtics l’an prochain ne sera pas le même que celui de cette année, et même celui de l’an passé qui a remporté le titre.

Et quand on dit ça, on ne parle pas des joueurs qui sont assis au bout du banc. On parle des cinq joueurs qui touchent entre 20 et 50 millions de dollars à l’année : Jayson Tatum, Jaylen Brown, Jrue Holiday, Kristaps Porzingis et Derrick White.

Bien évidemment, Tatum ne sera pas transféré, Jaylen Brown non plus. Quant à Derrick White, même si son contrat est imposant sur la durée (118 millions sur quatre ans), il possède un salaire annuel correct au vu de son très bon niveau (28 millions à partir de l’an prochain). Cela nous force à jeter un œil vers Jrue Holiday et Kristaps Porzingis.

S’il reste important dans le succès de Boston, Jrue a 34 ans et connaît une saison moins accomplie que l’an passé, notamment au shoot. Holiday est dans la première année d’un contrat de quatre saisons pour 134 millions de dollars, avec une player option de 37 millions à 37 ans. C’est difficilement tenable.

Quant à Porzingis, il entre l’année prochaine dans la dernière saison de son contrat (30 millions) avant de devenir agent libre. On connaît le rôle crucial que possède KP aux Celtics à travers son profil (protection d’arceau, stretch big capable aussi de finir à l’intérieur), mais sa durabilité pose de plus en plus question (42 matchs joués seulement cette saison).

Au vu de la masse salariale et des gros contrats que possèdent aujourd’hui les Celtics (220 millions sur les cinq joueurs cités), ils sont actuellement condamnés à payer très cher la luxury tax (180 millions). Clairement, ça pique pour les propriétaires de la franchise – qui vient d’être vendue – et ça pique d’autant plus dans le CBA (accord collectif) actuel.

Le nouvel accord collectif de la NBA pénalise très sérieusement les équipes les plus dépensières de la Ligue, en limitant grandement leur marge de manœuvre en matière de construction d’effectif. C’est plus compliqué que jamais de garder un même noyau tout en essayant de payer tous les joueurs à leur juste valeur. On vit dans l’ère de la parité. Et les Celtics – aussi mythiques soient-ils – n’y échappent pas.

Il faut donc s’attendre à voir du changement à Boston cet été. Reste à voir si ces changements suivront un 19e titre ou pas.

