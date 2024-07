Pourquoi Wyc Grousbeck (propriétaire) veut-il vendre les Celtics ?

Au milieu des multiples transactions liées à la Free Agency ces derniers jours, on a appris que le propriétaire des Celtics Wyc Grousbeck envisageait fortement de vendre la franchise de Boston. Un véritable tremblement de terre à Beantown, sur lequel on voulait revenir.

Vendre les Celtics alors qu’ils sont au sommet de la NBA et qu’ils pourraient remporter d’autres titres à l’avenir ? Forcément, cela nous a surpris quand la nouvelle est tombée ce lundi 1er juillet. Même Jayson Tatum a été “choqué” si l’on en croit ses propos mots. La nouvelle est d’autant plus surprenante que le groupe de propriétaires guidé par Wyc Grousbeck est à la tête des Celtics depuis 2002.

Mais alors pourquoi cette vente annoncée ? Pourquoi maintenant ?

La version officielle

Peu après la breaking news, les Celtics ont sorti un communiqué qui annonce le projet de vente de la franchise et les raisons derrière celui-ci. Le voici, traduit en intégralité.

“Boston Basketball Partners L.L.C., le groupe propriétaire des Boston Celtics, a annoncé aujourd’hui son intention de vendre toutes les parts de l’équipe. La famille qui contrôle le groupe propriétaire (famille Grousbeck, ndlr.), après une réflexion approfondie et des discussions internes, a décidé de vendre l’équipe pour des raisons de management des biens et de planification familiale. Le conseil d’administration du groupe de propriétaires prévoit de vendre une participation majoritaire en 2024 ou au début de 2025, le solde étant vendu en 2028, et s’attend à ce que Wyc Grousbeck reste le gouverneur de l’équipe jusqu’à la deuxième phase en 2028.”

A statement from the Boston Celtics pic.twitter.com/DqArzkGnR5

— Boston Celtics (@celtics) July 1, 2024

La réalité des finances

Wyc Grousbeck – homme d’affaires américain – a acheté les Celtics en 2002 pour un prix de 360 millions de dollars. Depuis plus de 20 ans, la valeur globale des franchises NBA n’a cessé d’augmenter, notamment celle de Boston. À l’heure de ces lignes, alors qu’ils viennent de remporter leur 18e titre NBA (et le deuxième dans l’ère Grousbeck), les Celtics sont valorisés à environ 5 milliards de dollars, soit presque 14 fois plus !

Si la valeur des franchises devrait continuer à augmenter dans les années à venir (un nouveau TV deal à 76 milliards de dollars est notamment sur le point d’être signé par la NBA…), le bénéfice que peut réaliser Grousbeck en vendant les C’s dans les prochains mois est énorme. Sa fortune est actuellement estimée à 400 millions “seulement” (c’est “faible” comparé à beaucoup d’autres propriétaires NBA), elle se multiplierait immédiatement.

Mais surtout, cette vente s’inscrirait dans une réalité financière assez compliquée pour les Celtics.

En effet, alors que Boston a prolongé tous ses principaux joueurs avec de gros contrats (plus de 300 millions de dollars pour Jayson Tatum et Jaylen Brown !), la facture va être salée dans les années à venir, encore plus avec le nouveau CBA qui punit plus que jamais les équipes les plus dépensières de la NBA.

Jayson Tatum : prolongé pour 315 millions sur 5 ans

prolongé pour 315 millions sur 5 ans Jaylen Brown : prolongé pour 304 millions sur 5 ans

prolongé pour 304 millions sur 5 ans Jrue Holiday : prolongé pour 135 millions sur 4 ans

prolongé pour 135 millions sur 4 ans Derrick White : prolongé pour 125 millions sur 4 ans

prolongé pour 125 millions sur 4 ans Kristaps Porzingis : prolongé pour 60 millions sur 2 ans

D’après Sportico, les Celtics paieront leurs cinq joueurs majeurs à hauteur de 220 millions de dollars en 2026, un montant auquel il faut ajouter une luxury tax à minimum 180 millions ! C’est le prix pour garder le meilleur cinq majeur de la NBA sur le long terme et espérer gagner d’autres titres NBA, on comprend que ça puisse refroidir Wyc Grousbeck. Ce dernier a récemment déclaré qu’il “perdait de l’argent” alors même que les Celtics dominaient la NBA.

He didn’t exactly say that, not looking at the projected triple figure tax number. He said he’s doing this for the love but also acknowledged they are losing money.

C’s ownership also doesn’t own the Garden, limiting their revenue from homes games.https://t.co/C80bzGVTJb

— Judson Walden (@JudsonMWalden) June 14, 2024

La vente des Celtics – l’une des franchises mythiques du sport américain – explosera probablement tous les records. Pour rappel, la plus grosse vente jamais enregistrée en NBA est celle des Phoenix Suns pour 4 milliards de dollars en décembre 2022. Il ne fait aucun doute que le rachat de la franchise de Boston, championne NBA en titre, demandera un investissement encore plus conséquent.

Face à cette opportunité de bien remplir ses poches, tout en évitant les plus grosses dépenses à l’avenir, Wyc Grousbeck estime que le bon moment est venu de vendre ses Celtics qu’il aime tant. Qui aura suffisamment de fonds pour les racheter dans les mois à venir ? Difficile à dire pour l’instant mais ce qui est sûr, c’est que c’est un tournant dans l’histoire de la franchise de Boston.