Tout juste retraité, Kemba Walker rejoint le staff des Hornets !

Un jour après avoir annoncé sa retraite de joueur, Kemba Walker sait déjà de quoi sera fait son prochain chapitre. L’ancienne star des Hornets rejoint le staff de la franchise de Charlotte.

Kemba Walker et les Hornets, c’est reparti !

Cinq ans après avoir quitté la franchise de Charlotte, Kemba revient en Caroline de Nord pour intégrer le staff du nouveau coach Charles Lee. Son rôle ? Accompagner les joueurs dans leur développement individuel.

La nouvelle a été annoncée par Shams Charania de The Athletic.

After retiring from a 12-year NBA career, four-time All-Star Kemba Walker is rejoining the Charlotte Hornets on new coach Charles Lee's coaching staff as a player enhancement coach.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 3, 2024

Kemba Walker a passé huit ans à Charlotte durant sa carrière de joueur (2011-19). C’est du côté de Queen City qu’il est devenu un triple All-Star NBA (avec une sélection All-NBA en prime), et le meilleur marqueur de l’histoire des Hornets (plus de 12 000 points). Si les résultats collectifs n’ont pas été transcendants, Kemba a laissé de gros souvenirs à Charlotte à travers ses cartons offensifs, ses cassages de chevilles et ses fins de match en mode “Cardiac Kemba”.

Il ne fait aucun doute que son retour à Charlotte devrait redonner le sourire aux fans des Hornets.

__________

Source texte : The Athletic

Kemba Walker is joining the Hornets staff for the 2024-2025 season, per @ShamsCharania

All is right in the world. pic.twitter.com/Yo0HkXB2bx

— Legion Hoops (@LegionHoops) July 3, 2024