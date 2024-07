Le Miami Heat est étonnamment discret depuis l’ouverture du marché de la Free Agency. Aucune recrue, que des petites prolongations, comme celle du pivot Thomas Bryant.

Arrivé il y a un an pour prendre des minutes derrière le pivot All-Star Bam Adebayo, Thomas Bryant rempile pour une année en Floride (sans doute au salaire minimum). La nouvelle a été annoncée par l’insider Marc Stein.

On rappelle que Bryant avait décliné sa player option (2,8 millions de dollars) tout récemment.

Thomas Bryant is returning to the Miami Heat on a one-year deal, league sources say.

More NBA from me: https://t.co/A6ycVmnrjq

— Marc Stein (@TheSteinLine) July 3, 2024

Cette saison, Thomas Bryant a tourné à 5,7 points et 3,7 rebonds à 57,7% au tir, le tout en moins de 12 minutes de moyenne. Il a participé à 38 matchs avec le Heat.

Avec la prolongation de contrat de Kevin Love et la sélection du pivot Kel’el Ware à la dernière Draft, on a du mal à imaginer Bryant avoir un vrai rôle la saison prochaine.

Source texte : Marc Stein