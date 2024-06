Loin des radars après son année freshman NCAA, Kel’el Ware s’est fait un nom dans la plupart des tableaux de draft grâce à une saison sophomore réussie avec Indiana. Le pivot, qui fait saliver avec son potentiel à trois-points, continue d’améliorer sa réputation avant la cérémonie et pourrait presque débarquer dans la loterie. Voici tout ce qu’il faut savoir !

Son profil en un coup d’œil :

Âge : 20 ans , né le jour de la saint Odette (coucou mamie)

, né le jour de la saint Odette (coucou mamie) Poste : pivot

Équipe : Indiana Hoosiers (NCAA)

(NCAA) Taille : 2m13 , comme Karl Anthony-Towns

, comme Karl Anthony-Towns Poids : 104 kilos , comme Dereck Lively II

, comme Dereck Lively II Envergure : 2m25, comme Steven Adams

: comme Steven Adams Statistiques 2023-24 : 15,9 points (59% au tir), 9,9 rebonds, 1,5 passe décisive, 0,6 interception, 1,9 contre (32,2 minutes de moyenne en 30 matchs)

: 15,9 points (59% au tir), 9,9 rebonds, 1,5 passe décisive, 0,6 interception, 1,9 contre (32,2 minutes de moyenne en 30 matchs) Comparaison NBA : du Myles Turner dans l’idée

: du Myles Turner dans l’idée Prévision TrashTalk : places 10 à 20 de la Draft NBA 2024

Son parcours

Kel’el Ware est né le 20 avril 2004 à Sherwood (Arkansas). Grâce à des dimensions bien supérieures à ses camarades de classe, il domine le basket pré-universitaire avec outrance et termine sa dernière année de lycée à presque 6 contres de moyenne.

Recrue cinq étoiles, Ware fait le choix de rejoindre la fac d’Oregon. Néanmoins, sa première saison difficile est marquée par des critiques vis-à-vis de son éthique de travail. Alors que les premiers matchs sont décevants, sa détermination a pu être pointée du doigt et son rôle décroît aussi vite que son temps de jeu. Remplaçant, ses statistiques comme son efficacité ne sont pas à la hauteur des attentes en seulement 15 minutes par soir.

Mais en 2023-24, Kel’el Ware s’oriente vers Indiana pour se donner un nouveau départ. Dans la Big Ten conférence, il livre une année de haut-vol récompensée par une apparition dans la All-Second Team. Titulaire lors de ses 30 rencontres disputées, Ware a parfaitement tiré profit de ses capacités athlétiques, de contreur (1,9 de moyenne) et de shooteur à trois-points (42% sur un petit volume). Ses minutes ont été multipliées par 2, tout le reste à suivi et plus encore. La plupart des inquiétudes de son année de freshman ont plutôt été effacés, et la côte de Kel’el Ware n’a jamais été aussi élevée qu’à quelques jours de la Draft NBA.

Ses points forts

Très bel athlète

Protection d’arceau

Finition intéressante

Potentiel à trois-points

Kel’el Ware est avant tout un athlète très au-dessus de la moyenne. Au-delà de ses 2m13, le pivot sait comment s’y prendre pour détruire un arceau et conclure des alley-oop. Au-dessus du panier, c’est un danger presque constant, et sa détente comme ses dimensions ont même surpris dans le bon sens du terme au Draft Combine.

A cela, s’ajoute une belle panoplie d’outils pour être efficace dans la raquette, avec du toucher et un recours récurrent aux hooks shots. Aussi amateur du pick-and-roll, Kel’el Ware frôle les 60% de réussite au tir sur ses 16 points de moyenne avec une finition plutôt intéressante.

Kel’el ware with a totally normal dunk here pic.twitter.com/orFZQOQVJJ

— TGH College Hardwood Podcast (@TGHCHPPOD) January 31, 2024

Surtout, sa belle envergure fait de lui un des meilleurs protecteur d’arceau de la cuvée. Ses presque 2 contres de moyenne la saison dernière et sa nomination dans la All-Defense de sa conférence en témoignent, Ware prend de la place quand il écarte les bras.

Mais la cerise sur le pivot, c’est son potentiel de shooteur à trois-points. Si le volume de 1,3 tentative par soir n’est pas gigantesque, la réussite au-dessus des 42% peut laisse optimiste. D’autant que la mécanique de shoot est plutôt propre, et qu’il s’est montré capable de proposer une solution en pick-and-pop régulièrement. Dans le cas où son tir se développe bien, Kel’el Ware pourrait devenir un spécimen très précieux de rim-and-3, pivot capable de protéger un arceau et sanctionner derrière l’arc.

Best game of the season for Kel’el Ware in Indiana’s win over Wisconsin. 27 points (11/12 FG), 11 rebounds, 5 blocks for the 19-year-old projected first-round pick, who is playing his best basketball as of late. pic.twitter.com/RlGlo4Uz5X

— Jonathan Givony (@DraftExpress) February 28, 2024

Ses points faibles

Mentalité parfois questionnée

Mauvaise adresse aux lancers

Difficultés au playmaking

Prise de décision questionnable

Dès son arrivée en NBA, la mentalité de Kel’el Ware sera un des points les plus scrutés. Le pivot, au-delà des antécédents évoqués dans son parcours, n’est pas spécialement le plus prompt à sprinter pour revenir en défense ou compenser un retard par son énergie. Il peut parfois sembler peu alerte sur le plan défensif et est loin d’être vocal sur le parquet. Plus largement, son QI basket, sa détermination ou sa résilience au contact restent des domaines dans lesquels il n’excelle pas.

these motor/effort/awareness issues will be the major swing for kel’el ware’s outlook, especially on defense. too many moments where he fails to impact like he’s capable of

the highs for ware are as high as anyone, but the lows are really low pic.twitter.com/sqv6NmID6S

— ben pfeifer (@bjpf_) June 10, 2024

Par ailleurs, l’intérieur ne parvient pas encore à bien prendre soin du ballon. Sur nombre de pertes de balles (1,6) est supérieur à ses passes décisives (1,5), et il n’a pas brillé face à des grosses défenses qui lui mettaient la pression. Malgré sa moyenne honorable de 16 points par match, Kel’el Ware n’est pas forcément un go-to-guy sur lequel une équipe va se tourner s’il faut enchaîner les paniers marqués.

Enfin, sa mauvaise adresse de 63% aux lancers-francs peut faire peur vis-à-vis de l’adaptation de son tir à trois-points en NBA. On en parle dans la section suivante.

Ce qui va faire la différence

Est-il un pivot qui peut stretch en NBA ?

Kel’el Ware a deux points rassurants. D’abord, sa réussite en NCAA avec Indiana (42% de loin) parle pour lui. Ensuite, sa mécanique est plutôt propre, même aux lancers où pourcentages laissent à désirer. L’étiquette de “pivot qui stretch” peut lui tendre les bras, mais difficile de l’affirmer sans trembler à l’heure actuelle. Malgré les signaux positifs, Ware devra immédiatement prouver qu’il est un pivot capable de sanctionner en NBA, même sur un faible volume dans un premier temps. Si son tir n’est pas satisfaisant, son utilité sur un parquet risque d’en prendre un coup. Car compte tenu de ses défauts, il risque de ne devenir qu’un pivot puissant parmi d’autres dans la grande ligue.

Projection NBA

Grâce à ses capacités athlétiques, son toucher et sa protection d’arceau, Kel’el Ware dispose d’un plancher relativement sûr. Alors qu’il ne devrait pas sortir du premier tour, sa dynamique est plutôt vers un ancrage dans le top 20. Certains insiders parlent même d’une potentielle apparition dans la loterie pour le pivot d’Indiana, qui aurait impressionné par son tir et son explosivité dans les workouts d’avant draft. Si son shoot se développe comme il l’entend, Ware pourrait très bien s’imposer comme pivot titulaire précieux dans les années à venir. Mais il y a encore Kel’el que zones d’ombres à éclaircir.