Nouveau jour et nouvelle équipe à analyser en vue de la Draft NBA 2024. Les Rockets ont le pick des Nets qui s’est transformé en un magnifique cadeau. Ils choisiront en 3è position, mais comment utiliser un tel pick judicieusement dans un effectif déjà rempli de potentiel ?

Option #1 : prendre le meilleur joueur disponible

Ce troisième choix est une opportunité en or pour les Rockets d’ajouter un nouveau joueur à fort potentiel à une équipe qui comporte déjà Alperen Sengun, Jalen Green, Amen Thompson ou encore Cam Whitmore. Il faudra bien cerner les besoins de l’équipe, mais difficile de drafter “au fit” avec un choix si haut placé.

Si par miracle, l’un de nos deux frenchies, Zaccharie Risacher ou Alexandre Sarr, était toujours disponible, nul doute que les Texans se jetteraient dessus. Spoiler : il y a peu de chances pour que ça arrive, mais après tout pourquoi pas ? Zacch apporterait directement du scoring à foison sur le poste 2-3 et aurait de grandes chances d’être considéré comme un titulaire en puissance dès son arrivée.

Quant à Alexandre Sarr, son style de jeu est on ne peut plus complémentaire à Alperen Sengun, plutôt porté sur l’attaque. Sarr colmaterait les brèches défensives laissées par le pivot Turc tout en pouvant contribuer de l’autre côté du terrain grâce aux passes de Fred VanVleet, bien plus gestionnaire depuis son arrivée dans le Texas. Quoi qu’il en soit, nous ne sommes pas à l’abri d’une surprise dans une Draft 2024 sans réel leader désigné, qui change souvent de premier choix projeté. Il faudra rester vigilant chez les Rockets, une aubaine pourrait bien arriver.

Option #2 : drafter au fit

Toutefois, les deux grosses têtes possiblement parties avant, il faudra penser à autre chose, et dans un effectif aussi fourni en potentiel que celui des Rockets, il est nécessaire de combler des besoins.

Donovan Clingan, pivot aux penchants défensifs assumés, dont le style de jeu est très complémentaire avec Alperen Sengun, pourrait répondre à ce fit. De plus, le pensionnaire de UConn a eu deux années de basket-ball universitaire dans les jambes pour se préparer aux joutes de la NBA. Clingan pourrait immédiatement contribuer à Houston, et c’est peut-être bien de ça donc l’effectif, qui a fini avec un bilan à l’équilibre, a besoin.

Reed Sheppard est également un nom qui revient, lui qui est un assoiffé de scoring, pourrait sortir du banc, voire même avoir un temps de jeu réduit dans un premier temps, pour mieux éclore par la suite. Car oui, être un choix de Draft à la loterie n’est pas forcément synonyme de gros temps de jeu, et à Houston, les places seront chères, alors sécuriser Sheppard pour le mettre en couveuse puis le faire sortir de sa boîte d’ici 1 an ou 2 reste possible. Donovan Clingan, Matas Buzelis ou encore Ron Holland ne sont pas non plus des options à exclure.

Option #3 : transférer ce choix contre un joueur confirmé

Il n’est pas dit du tout que les Rockets vont utiliser ce 3è choix de Draft. Les bruits de couloirs racontent que le front-office explore toutes les possibilités. Et celles-ci incluent un transfert de ce choix contre un joueur confirmé. Houston a une flopée de jeunes joueurs à forte valeur marchande et pourraient envoyer ce type de package dans une équipe souhaitant se reconstruire.

On parle notamment de joueurs comme Brandon Ingram, Mikal Bridges, Donovan Mitchell ou même Trae Young. Assurément des joueurs qui feraient immédiatement franchir un cap aux Rockets et qui deviendraient des leaders d’attaque pour chapeauter toute cette jeune garde.

Bien sûr, il faudrait lâcher des joueurs talentueux en contrepartie, mais ces scénarios sont à envisager dans la ville de Travis Scott. Sinon, une autre option serait de “trade-down” pour conserver des assets dans le futur, mais aussi pour obtenir un autre vétéran confirmé, à la manière de Fred VanVleet et Dillon Brooks, qui ont apporté entière satisfaction cette saison.