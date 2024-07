On sentait le Bahamas capable d’être l’une des belles surprises de ces TQO, et ce soir la moitié de leur chemin est faite. Deux matchs, deux victoires, l’Angola ou le Liban en demi-finale… avant de retrouver l’Espagne pour une finale que tout le monde attend ?

Deandre Ayton dans la raquette, Buddy Hield et Eric Gordon qui envoient des ogives, et le très jeune VG Edgecombe qui explose dans l’ombre.

On ne parle pas d’une équipe qui tanke en NBA mais bien de la sélection nationale des Bahamas, présente à Valence pour en découdre. Une victoire pénible hier face à la Finlande, une autre à peine plus tranquille cet après-midi contre la Pologne malgré le sursaut de cette dernière dans le dernier quart, et voici que les hommes du Coach Demarco ont validé – les premiers – leur place pour les demi.

Jeremy Sochan (16/10/3) et le grand Balcerowski (22 points) ont assuré, mais les “petits” Slaughter et Ponitka un peu moins, et les Polonais auront une chance de se rattraper demain face à la Finlande dans un match couperet en vue des demi. Des demi que verront donc cette étonnante équipe des Bahamas et la jeune pépite Edgecombe, qui nous donne – déjà – de furieuses envies de Draft 2025.

Cette demi-finale se fera face au vainqueur du match entre l’Angola et le Liban demain, si on part du principe que l’Espagne bat l’Angola ce soir. Une Roja que les Bahamas devraient rencontrer en finale, c’était un peu écrit, et les Espagnols devront rester bien sérieux s’ils ne veulent pas vivre une déroute qui serait historique, qui plus est à domicile.

On n’en est pas encore là, toi même tu sais que l’Espagne va leur en coller 25 hein, mais force est de constater que les Bahaméens ne sont pas venus à Valence pour faire du tourisme. Et pour la Roja en tout cas, le ticket olympique ne sera pas offert sur un plateau.