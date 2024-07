Sans grande marge de manœuvre cet été, les Suns continuent d’enchaîner les petites signatures. La dernière ? Damion Lee, qui prolonge pour une saison. La nouvelle a été annoncée par Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Arrivé aux Suns à l’été 2022, Lee prolonge donc son bail d’une année à Phoenix. Cette signature tombe peu après celles de Monte Morris et Mason Plumlee.

Pour rappel, Lee avait récemment décliné sa player option à 2,8 millions de dollars.

Difficile de dire ce que Damion Lee pourra apporter à la rotation des Suns l’an prochain sachant qu’il reste sur une saison blanche après une grosse blessure au genou lors du training camp 2023.

Avant ce gros bobo, l’ancien Warrior s’était montré plutôt productif à Phoenix avec des stats de 8,2 points et 3 rebonds par match, à plus de 44% de réussite à 3-points en 20 minutes de jeu (74 matchs joués). S’il retrouve ce niveau-là, il apportera une solution supplémentaire sur les extérieurs pour le nouveau coach Mike Budenholzer.

Source texte : ESPN

