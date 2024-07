Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur quelques gazouillis qui ont marqué le mois passé.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# En tout début de mois, la Ligue des Champions a fait parler.

Champions League Sunday 🙌🏽

— Josh Hart (@joshhart) June 1, 2024

Sancho masterclass 🔜

— Chimezie Metu™ (@Chimezie_Metu) June 1, 2024

Dortmund suppose don score like 3 goals by now

— Precious Achiuwa (@PreciousAchiuwa) June 1, 2024

“Dortmund devrait déjà avoir marqué 3 buts.”

Vini!!

— Precious Achiuwa (@PreciousAchiuwa) June 1, 2024

HALA MADRID Y NADA MAS!!!!

— Luka Doncic (@luka7doncic) June 1, 2024

HALA MADRID!!!!!!!

— Joel Embiid (@JoelEmbiid) June 1, 2024

Don Carlo. Jude. Vini. Kroos. Can’t even hate. 🫡

— Chimezie Metu™ (@Chimezie_Metu) June 1, 2024

“Carlo (Ancelotti), Jude (Bellingham), Vini, (Toni) Kross, impossible de ne pas aimer.”

# Nico Batum revient 18 ans en arrière.

2006 – Year 1 😅 @MSB_Officiel pic.twitter.com/G3MsQEciSq

— Nicolas Batum (@nicolas88batum) June 8, 2024

# Paul Pierce fête toujours le titre de ses Celtics.

Is anyone up wonder why so quiet. Maybe everyone drunk and hungover off those Holiday shots 😂☘️☘️☘️☘️

— Paul Pierce (@paulpierce34) June 10, 2024

“Si quelqu’un se demande pourquoi je suis silencieux. Peut-être que je suis encore en train de décuver de tous ces shots.”

# Jerry West nous a quittés, et forcément, la planète NBA pleure son “homme logo”.

😢😢😢 pic.twitter.com/0e84dXHFJn

— Mark Cuban (@mcuban) June 12, 2024

RIP Jerry West, I’ll be always grateful 🙏🏽 Prayers up pic.twitter.com/9wp2yz6rIB

— Nicolas Batum (@nicolas88batum) June 12, 2024

“RIP Jerry West, je serai toujours reconnaissant.”

Will truly miss our convos my dear friend! My thoughts and prayers goes out to your wonderful family! Forever love Jerry! Rest in Paradise my guy! 🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🤎

— LeBron James (@KingJames) June 12, 2024

“Nos conversations me manqueront vraiment mon ami ! Mes pensées et mes prières vont à ta merveilleuse famille ! Repose en paix mon ami.”

Thankful!!!! RIP logo pic.twitter.com/YR832S7xy9

— kuz (@kylekuzma) June 12, 2024

“Je suis reconnaissant, RIP logo.”

Rest in Peace to a Legend 🙏🏾 pic.twitter.com/JTNyISLsHg

— M11es McBride (@deucemcb11) June 12, 2024

“Repose en paix légende.”

The Logo 🙏🏽

Forever grateful to know him and be in his presence. Helped the entire world of basketball in so many ways and his legacy will live on forever. Thank you. RIP pic.twitter.com/29G4Zwtnl7

— Stephen Curry (@StephenCurry30) June 13, 2024