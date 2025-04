Il avait été à la peine lors des deux derniers matchs de la série. Deux triples-doubles certes, mais à chaque fois une dizaine de tirs de moins qu’à son habitude, et surtout deux défaites pour les Nuggets. Nikola Jokic devait se remettre au boulot, il l’a fait, “tout simplement”

Quand il est comme ça, à ce niveau, absolument personne ne va le chercher, nulle part.

Cette nuit Nikola Jokic était le meilleur joueur sur le terrain, et il était aussi le meilleur coach. Prises de parole durant les temps-morts, domination ultime sur le terrain, buzzer beater du logo à la fin du premier quart-temps, le job sur Zubac dans le money time et, paradoxe, c’est son énorme banane à la dernière seconde qui a offert à Aaron Gordon la chance de pouvoir donner la victoire aux Nuggets. 36 points, 21 rebonds et 8 passes, une énergie jamais feinte même lorsque David Adelman aurait du le faire souffler un peu, en début de quatrième quart par exemple.

JOKER BEING JOKER

🃏 36 PTS

🃏 21 REB

🃏 8 AST

Jokić is now 1 of 4 players in NBA history to tally 35/20/8 in a playoff game 🤯 pic.twitter.com/K7dTsbOBnP

— NBA (@NBA) April 27, 2025



Cette nuit en tout cas, Nikola Jokic a rappelé à tout le monde pourquoi il était un triple-MVP. Et très franchement, si vous avez regardé ce Game 4… ça saute aux yeux.