Jerry West, légende absolue de NBA, est décédé à l’âge de 86 ans

C’est une bien triste nouvelle qui nous provient du monde de la NBA ce mercredi. Jerry West, Hall of Famer et légende absolue de la NBA, est décédé à l’âge de 86 ans.

“The Logo” s’en est allé.

La nouvelle a été annoncée par les principaux insiders américains et la franchise des Clippers, chez qui il exerçait encore une fonction de dirigeant.

Âgé de 86 ans, Jerry West est décédé ce mercredi matin.

Le logo officiel de la NBA.

Un des personnages les plus importants de l’histoire du basketball.

Mister Clutch.

Coup de couteau dans le cœur de tous les fans de la balle orange… 💔

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 12, 2024

Jerry West ne faisait peut-être qu’1m91, mais il représente un géant dans le monde du basket américain.

En tant que joueur, il est l’une des grandes figures des Lakers (à Minneapolis / Los Angeles), lui qui a porté le maillot pourpre de 1960 à 1974. Il a été 14 fois All-Star (une fois MVP du All-Star Game), 12 fois All-NBA, 5 fois membre d’une All-Defensive Team, meilleur scoreur NBA, meilleur passeur NBA, et surtout champion NBA en 1972. Jerry West est aussi le seul joueur à avoir été élu MVP des Finales dans une défaite, lui qui a perdu huit finales sur neuf participations (il a aussi été MOP du Final Four NCAA malgré la défaite en 1959). Enfin, West a été champion olympique avec Team USA en 1960.

Après sa carrière de joueur, Jerry West s’est essayé au coaching mais c’est surtout en tant que dirigeant qu’il a continué de construire sa légende.

Il a participé en tant que manager général à la construction des Lakers version Showtime (avec Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Pat Riley…), qui ont remporté cinq titres NBA dans les années 1980. Mais surtout, il a monté le duo entre Shaquille O’Neal et Kobe Bryant (dont il est devenu le mentor) en 1996 pour faire des Lakers l’équipe dominante du début des années 2000 (trois titres NBA d’affilée). Jerry West a remporté deux titres de “Dirigeant de l’Année”, en 1996 à Los Angeles puis en 2004 quand il a redressé les Memphis Grizzlies. Il a ensuite participé au début de la dynastie Warriors au milieu des années 2010, avant d’aller aux Clippers où il a su attirer Kawhi Leonard et Paul George en 2019.

#RIP… 🕊️ pic.twitter.com/xW7RfJDqDR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 12, 2024

Jerry West est considéré comme l’un des meilleurs arrières de l’histoire de la NBA, l’un des joueurs les plus clutch (il a même un trophée à son nom), une légende absolue des Lakers, l’un des esprits les plus brillants de l’histoire du basket, et l’un des plus grands dirigeants all-time. Tout ça, et plein d’autres choses encore.

R.I.P. Jerry.

Source texte : Chris Haynes

Jerry West lived a profound basketball and American life — iconic as a player, executive and looming figure in the history of the game. He was an MVP, a champion, a gold medalist, a dynasty-builder and literally the league’s logo. His loss leaves a massive void. pic.twitter.com/vE3fQc5XuE

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 12, 2024