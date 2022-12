Ce mardi, la NBA a décidé de renommer (et relooker) ses principaux trophées individuels. Mais elle en a aussi profité pour sortir de son chapeau un award tout beau tout neuf : le Jerry West Trophy, qui va récompenser le joueur le plus clutch de la saison.

Souvent, avant chaque saison, on se pose la question suivante : à qui donner le ballon dans les dernières secondes quand il faut absolument marquer un panier ? Cette question aura désormais une réponse officielle puisque la NBA va donc récompenser au terme de la saison le joueur le plus performant dans le money time.

The Jerry West Trophy, awarded to the #KiaClutch Award winner, features an NBA Player shooting a jump shot modeled after West’s perfect form. pic.twitter.com/0MqJFbLhR6 — NBA (@NBA) December 13, 2022

Et qui d’autre que Jerry West pour symboliser au mieux ce nouveau trophée ?

On parle de Mr. Clutch, du Logo de la NBA, d’un arrière légendaire qui fait partie des plus grands joueurs de l’histoire des Lakers et de la Grande Ligue. Jerry West, malgré ces innombrables Finales perdues (huit au total pour une bague de champion), était un tueur dans le money time grâce notamment à son jump shot redoutable. Lors des Finales 1970 face aux Knicks, dans le Game 3, West a planté un buzzer beater depuis sa propre moitié de terrain pour arracher la prolongation (les Lakers perdront néanmoins ce match et la série). Deux années plus tard, au All-Star Game 1972, Jerry montrait une nouvelle fois son killer instinct avec un buzzer pour donner la victoire 112-110 à la Conférence Ouest (West sera élu MVP de la rencontre), tout ça au Forum devant son public de Los Angeles.

To celebrate Jerry West’s 82nd Birthday today, listen in to Jerry talk about his mindset in the clutch! #NBABDAY pic.twitter.com/y59evTy0lc — NBA History (@NBAHistory) May 28, 2020

Si d’autres légendes connues pour leurs exploits en fin de match – Michael Jordan, Larry Bird, Kobe Bryant pour ne citer qu’eux – auraient également pu être associées à ce nouveau Clutch Trophy, Jerry West correspond très bien à l’esprit de ce dernier, d’autant plus que les noms qu’on vient de citer sont déjà liés à d’autres trophées NBA.

Pour la petite histoire, sachez que ce n’est pas la première récompense qui est associée à la légende des Lakers. En effet, le Hall of Fame distribue chaque année le Jerry West Award, qui récompense le meilleur arrière masculin au niveau universitaire.

