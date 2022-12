La NBA a décidé de profiter de cette saison 2022-23 pour modifier ses récompenses individuelles et collectives. Si certains trophées – inexistants auparavant – ont été purement et simplement ajoutés, d’autres existaient déjà et voient leur nom être modifié. Focus sur le Sixième Homme de l’Année, renommé en l’honneur de John Havlicek.

Chaque année, la NBA tient à récompenser le meilleur remplaçant de la saison, celui qui ne commence pas les matchs mais qui souvent les termine, celui qui apporte tous les soirs un coup de boost en sortie de banc, bref celui qui représente un véritable sixième homme pour son équipe. Et quand il a fallu associer un nom à ce trophée de Sixth Man, c’est la légende des Celtics John Havlicek qui donc a été choisie.

The #KiaSixth Award winner will receive the John Havlicek Trophy, named for the player who was a spark off the Celtics’ bench for his first seven seasons, tallying four NBA All-Star selections during that time. pic.twitter.com/GAslIYV2wK — NBA (@NBA) December 13, 2022

Logique ou pas ?

Déjà, première chose à avoir en tête : si vous ne voyez pas le nom de John Havlicek sur le palmarès du trophée de Sixième Homme de l’Année, c’est tout à fait normal. En effet, cette récompense a seulement été intronisée au début des années 1980, alors qu’Havlicek a joué en NBA entre 1962 et 1978. Mais quelque part, si la Grande Ligue a estimé nécessaire d’honorer le meilleur remplaçant chaque saison, c’est notamment parce que la légende des Celtics a joué un rôle majeur en sortie de banc dans le succès de la dynastie Boston au cours des années 1960. Juste pour rappel, niveau palmarès, Havlicek c’est 8 titres NBA en tout avec 13 sélections au All-Star Game, 11 nominations dans une équipe All-NBA et 8 dans une All-Defensive Team. Pas mal pour un joueur qui a porté le costume de sixième homme pendant plusieurs années de sa carrière.

“Havlicek stole the ball!” On this day in 1965… John Havlicek made one of the most iconic plays in NBA History, coming up with a steal in the finals seconds to lift the @celtics over the 76ers in Game 7 of the 1965 Eastern Division Finals. #NBAVault #NBA75 pic.twitter.com/BKuGvaWKsL — NBA History (@NBAHistory) April 15, 2022

Donc oui, le John Havlicek Trophy pour récompenser le meilleur remplaçant, ça sonne bien. Néanmoins, on ne peut pas s’empêcher d’avoir une pensée pour Jamal Crawford et Lou Williams, qui sont les seuls à avoir remporté le trophée à trois reprises et qui sont devenus le symbole même du rôle de sixième homme dans la NBA moderne. Après, c’est clair qu’on n’est pas sur de la légende comme Havlicek, et on comprend la volonté de la NBA de se tourner vers un grand nom de son histoire.