La NBA a décidé de profiter de cette saison 2022-23 pour modifier ses récompenses individuelles et collectives. Si certains trophées – inexistants auparavant – ont été purement et simplement ajoutés, d’autres existaient déjà et voient leur nom être modifié. Focus sur le plus célèbre : le MVP, renommé en l’honneur de Michael Jordan.

Le trophée de MVP, Most Valuable Player, est décerné chaque saison depuis 1956 au joueur ayant réalisé “la meilleure saison régulière”, tant au niveau individuel que collectif. Nommé “Trophée Maurice Podoloff” de 1956 à nos jours en l’honneur du premier président de la NBA, il va désormais porter le nom d’une figure bien plus célèbre de la Grande Ligue : Michael Jordan. Lauréat de cette récompense à cinq reprises au cours de ses 15 saisons en NBA, et icône du basketball s’il en est, il semble tout à fait logique qu’His Airness soit choisi pour représenter la récompense. Mais amusons-nous à chercher les autres noms qui auraient pu prétendre à cet honneur.

The Michael Jordan Trophy 🐐

The NBA's MVP will now be awarded with The Michael Jordan Trophy, bearing the name of the greatest player of all time.

MJ was a 5x MVP in his career 🏆

