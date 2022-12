On connaissait le trophée Larry O’Brien, qui récompense l’équipe championne à l’issue des Playoffs. Nous allons maintenant découvrir le trophée Maurice Podoloff, qui saluera les accomplissements de l’équipe au meilleur bilan de saison régulière.

Les Suns vont pouvoir souffler : la saison n’est pas totalement perdue ! Contrairement à cette balle. Mais blague à part, cet ajout s’inscrit dans une dynamique enclenchée par la Ligue depuis les dernières années. La NBA cherche perpétuellement à se moderniser et à créer toujours plus d’évènements médiatiques, comme on l’a vu il y a quelques jours avec l’annonce du léger raccourcissement de la saison régulière la saison prochaine, suite à l’instauration du “In-Season Tournament”.

NBA informed teams today that the 2023-24 season will start on Oct. 24, 2023, and conclude April 14, 2024. Noteworthy: If/when In-Season Tournament is approved, initial schedule will have 80 games per team; remaining games scheduled after eight teams advance to knockout rounds. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 30, 2022

La dernière trouvaille en date d’Adam Silver ? Un nouveau trophée, tout beau tout neuf, inventé pour récompenser l’équipe terminant la saison régulière avec le meilleur bilan de la Ligue. Nommé d’après le premier président de la ligue de 1947 à 1963, Maurice Podoloff, il partage ce “naming” avec le trophée… de MVP. De quoi se demander si la NBA n’envisagerait pas de renommer le trophée du Most Valuable Player. Après la création des trophées Larry Bird et Magic Johnson la saison dernière, pour souligner la performance des deux MVP des Finales de Conférence, on peut facilement imaginer que le nom d’une autre légende (Michael Jordan peut-être ?) sera prochainement utilisé à cette fin.

Named after the NBA’s first commissioner Maurice Podoloff, this trophy is presented to the team with the best record after 82 regular season games and features elements that represent the season and both conferences. pic.twitter.com/SRS2Ng7Nux — NBA (@NBA) December 6, 2022

On connaît quelques équipes qui auraient bien voulu qu’un tel trophée existe en leur temps (On pense fort à John Stockton et Karl Malone), c’est désormais chose faite. La NBA en a aussi profité pour révéler les nouveaux designs des awards d’Executive of the year, de Sportsmanship (Trophée Joe Dumars), de Teammate of the year (Trophée Twyman-Stokes) et de Coach of the year (Trophée Red Auerbach) : on vous laisse vous faire votre avis, mais ici on valide fort.