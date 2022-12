Petite tradition post-victoire des Sacramento Kings, The Beam s’est donc retrouvé classé sur Google Maps comme Place of worship durant quelques heures cette nuit. Et du point de vue des fans de la franchise de la capitale californienne, il y aurait effectivement de quoi célébrer.

Nous vous en parlions ici récemment, The Beam est une lumineuse idée initiée cette saison par le proprio des Rois, Vivek Ranadive (plus lumineuse en tout cas que celle de drafter Nik Stauskas dans le top 10), pour célébrer les victoires des ouailles de Mike Brown. Une tradition qui a rapidement pris au sein des habitués du Golden 1 Center, au point d’être presque plus attendue que la victoire elle-même. Et en ce cru 2022-2023, c’est peu dire que la fanbase de Sac-Town est servie puisque les coéquipiers de Domantas Sabonis et de De’Aaron Fox pointent actuellement à la quatrième place de la Conférence Ouest avec un bilan de 13-9. Pour une franchise dont la dernière présence en postseason remonte à une époque où Lionel Messi n’était que la modeste doublure de Ludovic Giuly, il y a effectivement un petit côté miraculeux. De là à considérer The Beam comme un lieu de culte ?

Cathedral of the Beam pic.twitter.com/jD4AmOVdSr — Sacramento Kings (@SacramentoKings) December 6, 2022

Pour cela il n’y a qu’un pas, qui a manifestement été franchi hier soir par un petit plaisantin d’Internet (ou un fanatique des Kings au sens premier du terme, who knows ?). Et au vu des commentaires et autres avis (très positifs) déposés sur Google par les “fidèles”, les succès des héritiers de Yogi Ferrell ne seraient pas les seuls miracles qui s’y produisent. Petit florilège ci-dessous.

Vous l’aurez compris, l’heure est donc à la célébration du côté de Sacramento. Après une période de disette telle qu’un individu né au moment de la dernière participation des Kings aux Playoffs pourrait aujourd’hui faire de la conduite accompagnée, il semblerait bien que certains de ces individus aient trouvé une façon bien à eux de témoigner leur joie.