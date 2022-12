Après le TTFL Player of the Month hier, c’est au tour de la meilleure équipe du mois d’être mise en avant. Et sur les 30 jours de novembre, ce sont les membres de Shaquille All-in (ShaqiAllin) qui ont mis la misère à tout le monde. Et si cela ne leur a pas permis de prendre la tête du classement des équipes (5eme au général à la fin de novembre), ils comptent bien pousser encore, comme en atteste leur All-In (manqué pour cause d’un no-pick) sur Anthony Davis ce dimanche.

Salut la team ShaqiAllin. Félicitations, vous êtes la meilleur équipe de TTFL du mois de novembre. Vos premières impressions ?

Un honneur et presque étonné vu nos performances l’année dernière composées de mauvais choix et de no-pick récurrents!

Vous pouvez vous présenter un peu ? Depuis combien de temps vous jouez ? Quel est votre bilan lors des saisons précédentes ?

La Shaquille All-in est une équipe all-in uniquement composé de CM d’équipe TTFL des équipes: Money Time, RunBoyRun, Expobucks, Dkcito, LesZoubis, Tourteaux, Pokusquad, PressionTTFL, SouyeTeam et le FCBunny ! C’est la deuxième saison entière de l’équipe, l’année dernière s’était soldé sur un top 100 pour nous, et cet été de nombreux CM on arrêtés donc un gros mercato s’est fait avec 5 nouvelles recrues! Que des champions dans l’équipe même si il y a quelques Stéphanois!

Petites particularité de notre équipe nous “réalisons” une carte pokémon du joueur avec qui nous faisons un all-in BP à chaque fois, c’est une façon de nous récompenser nous même après une belle nuit !

Avez-vous un fait d’armes particulier à nous raconter, une grosse perf lors des saisons précédentes dont vous êtes fiers ?

On a eu la chance de réaliser un back-to-back BP avec Butler et Fox à + de 60pts chacun! On peut aussi nommer notre Ayton à 62pts

Avec cette prestation, vous ambitionnez le titre à la fin de la saison ?

Oui. (On est ligue 2 en ce moment le Tatum à 11pts nous as mis un coup)

Pour réaliser un tel mois, quels sont les bons coups que vous avez réussi ? Vous avez misé sur Joel Embiid lors de son 104 par exemple ?

Aucun coup exceptionel pour nous sur ce mois mais surtout une régularité sans trop de carottes!

Est-ce que vous avez quand même pris quelques carottes ou alors c’est vraiment un mois de rêve avec que des bons choix ?

La malédiction du Lab TTFL (oui ça existe ce n’est pas un mythe) nous as touchés plusieurs fois avec 2 carottes de Young et Randle mais sinon assez régulier !

Un petit mot ou quelques conseils pour vos adversaires ?

On aimerait faire une dédicace à nos darons de l’AdrenAllin qui nous regardent depuis tout là-haut….

*reçoit un coup de fil et répond*

Oh on vient d’apprendre que l’équipe existe encore on les croyait mort ! Ils seraient dans les alentours de la 400ème place apparement ! Plein de bisous à eux on espère qu’ils sont fiers de nous!

Merci beaucoup pour cet échange et bonne continuation. On vous souhaite le meilleur, mais de préférence derrière la Team TrashTalk 😉

Merci à vous pour cette interview et tout le travail autour de la TTFL! Vous êtes les GOATS!