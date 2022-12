Pour la première saison de son histoire, la TrashTalk Fantasy League décerne son trophée de joueur du mois. L’occasion de mettre en avant un membre de la communauté. Pour cette grande première, on a pu échanger avec PokPuf qui inscrit donc son nom au palmarès du TTFL Player of the Month.

Salut PokPuf. Félicitations, tu es le meilleur joueur de TTFL du mois de novembre, avec cerise sur le gâteau, la première place au classement général également. Tes premières impressions ?

Salut, Merci !

Je suis très content d’être tout en haut de ce classement ! Une première pour moi. Ca fait bizarre de se lever un matin, de checker son pick et de voir « 1 » au général et « 1 » au mois en cours. Ca te fait clairement passer une bonne journée… Personne sait pourquoi dans ton entourage ou au taff mais quand tu dis « Je suis premier mondial », t’as le melon qui pousse vite !

Tu peux te présenter un peu ? Depuis combien de temps tu joues ? Quel est ton bilan lors des saisons précédentes ?

Je m’appelle Maxime, j’ai 30 ans, je suis infirmier libéral et je vis à Mireval, un petit village au sud de Montpellier, fervent supporter des Wizards (c’est pas une blague… et puis, on a le meilleur CM français sur Twitter). Je joue depuis 2017 mais je suivais déjà la NBA auparavant.

Les premières saisons, c’était clairement la misère, je crois que je n’ai jamais fini top 1000. C’est depuis l’an dernier où j’ai vraiment commencer à perf’, j’étais top 30 pendant un bon moment durant la saison, puis un no pick m’a fait dérailler et j’ai un peu laissé tomber.

Je vois que tu joues aussi en équipe, La Malène qui tourne pas mal aussi, tu peux nous parler un peu de vous ?

La Malène, ça va au-delà d’une simple équipe TTFL. On a monté l’équipe avec mes meilleurs amis, Sylvain (Rudygobetout), Mika (Guildartz) et Clément (OuiMrCarragher). La Malène est un petit village en Lozère où on aime se retrouver pour passer des vacances détente à mater des matchs en mangeant un bonne côte de bœuf avec un bon rouge.

Toute la journée c’est débriefing, débat sur les picks et chambrage (surtout depuis que je suis devant) sur notre conversation Messenger avec mes neuf équipiers.

Avec cette prestation, tu ambitionnes le titre à la fin de la saison ?

On va essayer bien sûr ! Mais il reste encore tellement de matchs, on n’est pas à l’abris de se manger une bonne soupe de carottes ! C’est vraiment serré en haut du classement…

Et d’un point de vue collectif, quel est l’objectif de votre équipe ?

On veut accrocher la ligue 1, chose que l’on n’a jamais fait. Notre meilleur résultat reste des Finals en ligue 3 contre les Mamba Crew, on n’a toujours pas digéré. Et puis, vous (la team TrashTalk) vous nous collez aux fesses… On n’aime pas trop !

Pour réaliser un tel mois, quels sont les bons coups que tu as réussi ? Tu avais misé sur Joel Embiid lors de son 104 par exemple ?

Je n’avais pas Embiid le jour de son 104 ! J’ai réussi quelques gros coups comme Garland a 70, AD a 83, et pour clôturer le mois en beauté Tatum a 83 également. J’ai réussi à avoir 9 picks au-dessus de 60…

Est-ce que tu as quand même pris quelques carottes ou alors c’est vraiment un mois de rêve avec que des bons choix ?

Non franchement j’ai pris aucune carotte, je fais seulement 3 scores en dessous de 30, dont un Butler a 25 mais qui me fait gagner 2500 places sur la nuit ! Avec une moyenne de 48 sur le mois… C’est incroyable !

Un petit mot ou quelques conseils pour tes adversaires ?

On me parle de modjo, de karma etc. Mettez-vous dans la tête que ça n’existe pas hein…

Y’a un marabout qui est devenu célèbre là dernièrement, essayez toujours !

Non plus sérieusement, bonne saison à tous !

Un grand merci à toute l’équipe TrashTalk pour l’énorme boulot réalisé tous les jours !

Merci également au TTFLab pour tous ces tableaux, résultats etc. C’est la bible de la TTFL !

Merci beaucoup pour cet échange et bonne continuation. On te souhaite le meilleur, mais de préférence derrière la Team TrashTalk 😉