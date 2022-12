Voler la vedette à Stephen Curry quand on évolue sur le même parquet que le meilleur shooteur de l’histoire, c’est clairement pas donné à tout le monde. Pourtant c’est exactement ce qu’a fait le rookie Andrew Nembhard cette nuit au Chase Center, seulement une semaine après avoir crucifié les Lakers au buzzer. De quoi mettre des étoiles dans les yeux de son coach Rick Carlisle.

31. Voilà le nombre de points qu’Andrew Nembhard a inscrit (avec 13 caviars s’il vous plaît) lundi soir face au champion en titre de Golden State dans la victoire surprise des Pacers 112-104. 31, c’est aussi la place à laquelle le rookie d’Indiana a été sélectionné lors de la Draft 2022. Quand on voit ce qu’il est en train de réaliser en ce moment, on se demande vraiment comment il a pu tomber aussi bas. Et coach Carlisle aussi.

« Quand HoopsHype va faire sa redraft de la classe 2022, il sera dans le Top 15. Mais moi je vais plus haut, je dis Top 10. C’est vraiment un joueur spécial. Nos dirigeants ont réalisé un énorme coup [à la Draft, ndlr.]. Il joue avec une assurance incroyable, il est costaud, il joue à l’ancienne mais possède en même temps un jeu moderne, il est vraiment spécial. »

Pas forcément réputé pour encenser les rookies comme ça, Rick Carlisle – 63 ans – ne peut que souligner les performances du gamin, tombé en début de deuxième tour il y a quelques mois à cause notamment de son âge déjà élevé pour un rookie (22 ans, 4 saisons NCAA au compteur) et des capacités athlétiques qu’on pourrait qualifier de limitées. Si ces limitations sont évidemment toujours là, ce sont surtout les qualités faisant d’Andrew un bon joueur de basket qui rayonnent en ce moment, mettant ainsi la lumière sur lui après un début de saison solide (9,1 points, 4,2 passes, 48,5% au tir, 42,9% à 3-points, 90,9% aux lancers-francs).

Hier face à Golden State, Andrew Nembhard a profité de l’absence de Tyrese Haliburton à la mène pour faire étalage de tout son talent, autant au scoring que dans le playmaking. Il est crafty, il possède des fondamentaux solides balle en main, il est intelligent, il sait shooter, il sait se créer des opportunités offensives… bref ce gamin de 22 piges pue vraiment le basket, et en plus il fait aussi les efforts défensifs qu’on attend de lui. Preuve également qu’il n’est pas du genre à baisser les yeux devant son adversaire, même si c’est Stephen Curry et les Warriors, Andrew s’est carrément permis de lâcher un step-back 3 sur Steph himself en plein money-time. L’insolence…

Andrew Nembhard is destroying the Warriors right now pic.twitter.com/L2hPdqWPIF — Misha Konygin (@gdfactoryclips) December 6, 2022

Quand on parle du noyau de jeunots prometteurs à Indiana aujourd’hui, on pense d’abord – à juste titre – au phénomène Tyrese Haliburton et à la pépite Ben Mathurin. Mais un conseil, gardez un œil sur Andrew Nembhard. Formé à l’université de Gonzaga, qui représente une référence en matière de production de joueurs calibre NBA, le jeune meneur possède toutes les bases pour devenir un meneur solide dans la Ligue pendant plusieurs années. Il a aussi l’habitude d’évoluer dans une équipe qui gagne et qui possède de grosses ambitions comme c’était le cas chez les Bulldogs, ce qui l’aide sans doute aujourd’hui dans sa transition chez les grands à Indiana. Et cette performance XXL face aux Warriors, elle symbolise parfaitement tout ça.

« Il a bien joué, il a mis des shoots, il a contrôlé l’attaque. Sa ligne de stats est folle, il a contrôlé le flow à tel point que leurs intérieurs étaient impliqués sur des rolls, des passes lobées, ils ont ressorti la balle pour des shoots à 3-points dans le corner. Il a fait suffisamment d’actions en fin de match et a profité de l’espace qu’ils avaient. » – Stephen Curry sur la performance d’Andrew Nembhard

Passé par la case infirmerie fin novembre et alors que les Pacers avaient besoin de se relancer sans Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard a tout simplement joué le meilleur match de sa vie hier à Golden State. Match qu’il n’oubliera sans doute jamais, match qui représentera peut-être la première grande performance dans une longue et belle carrière NBA.

Source déclaration : @AlexGoldenNBA