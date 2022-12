Question : comment peut-on conclure de la manière la plus originale une nuit de NBA ? Réponse : prenez un rookie improbable et regardez-le grailler sur la tête d’un Stephen Curry qui, lui, louperait un éléphant dans une salle de bain.

Les stats maison de ce drôle de digestif c’est juste ici

Annonce obligatoire avant de commencer, non Andrew Nembhard n’est pas totalement inconnu au bataillon. Petit aperçu de ses derniers matchs ci-dessous, merci à mon cousin Hughes qui bosse chez espn, et souvenez-vous également que c’est déjà lui qui avait donné la victoire aux Pacers face aux Lakers la semaine passée, au buzzer s’il vous plait.

Absent depuis deux matchs, Tyrese Haliburton est donc en train de découvrir tout comme nous qu’il existe un autre meneur de jeu très solide dans l’Indiana. On adore Aaron Nesmith mais on préfère son arrière grand-père, James, on aime trop T.J. McConnell aussi mais on préfère aller boire des pintes avec lui, donc concentrons-nous donc sur… Andrew Nembhard, 31è choix de la dernière Draft et en train de s’affirmer comme l’un des énormes steals de sa promo.

Hier soir Rick Carlisle était tellement démuni sur le poste 1 qu’il a du se résoudre à titulariser Bennedict Mathurin pour la première fois, on te regarde Ricky et t’as pas intérêt à le refaire, et dans un match que beaucoup donnaient perdu avant même de le jouer… les Pacers ont finalement relevé le défi, une fois de plus, confirmant leur étonnante place dans le Top 5 de la Conférence Est. Andrew Nembhard ? Le gamin était PAR-TOUT. Pas impressionné pour un sou par sa match-up avec un Stephen Curry endormi et un Klay Thompson beaucoup plus inspiré, Nembhard est progressivement monté en régime avant de claquer une merveille de money time, enchainant notamment une passe pour Mathurin, un énorme three, une passe pour Isaiah Jackson, un autre énorme three dans la tronche de Curry et Kuminga puis un floater dans le trafic, le tir qui donnait la victoire aux Pacers sinon c’est pas drôle.

Andrew Nembhard is the first Pacers rookie to record 30+ points and 10+ assists in a game since: Jamaal Tinsley on 03/05/2002 https://t.co/If2hcnu7ik pic.twitter.com/52dKnFz5io — NBA.com/Stats (@nbastats) December 6, 2022



Au final la feuille de stats est monumentale, 31 points, 8 rebonds et 13 passes à 13/21 au tir dont 5/7 du parking, et l’impression laissée est encore plus folle puisqu’on se disait tout bonnement sur le fin de match que le nouveau héros des Pacers… marchait sur l’eau, qu’il ne pouvait rien rater, le genre de sensation qu’on a plutôt l’habitude de vivre en matant des superstars.

🔥 31 PTS | 8 REB | 13 AST | 5 3PM @AndrewNembhard dropped career-highs across the board as he led the @Pacers to the W! #NBARooks | #BoomBaby pic.twitter.com/urvUeTTOVQ — NBA (@NBA) December 6, 2022

Une superstar, Andrew Nembhard n’en est pas encore une, peut-être bien qu’il n’en sera jamais une d’ailleurs, mais à force de découverte les Pacers devront bientôt se poser la question fatidique de savoir si oui ou non la Lottery 2023 les intéresse. Et très franchement, on commence à avoir notre petite idée.