Auteur la nuit dernière d’une perf solide avec huit panier à 3-points inscrits face aux Pacers, Klay Thompson a donc gagné deux rangs supplémentaires dans le classement des shooteurs les plus prolifiques de tous les temps derrière l’arc, en saison régulière. Désormais treizième de ce prestigieux ranking, jusqu’où le Californien peut-il monter dans les hauteurs de l’Histoire ?

Les Warriors se sont donc inclinés à domicile (112-104) face à une équipe d’Indiana qui, portée par Andrew Nembhard en l’absence de Tyrese Haliburton, n’en finit décidément plus de surprendre, et dont le seul regret sera peut-être de ne pas pouvoir associer Victor Wembanyama à sa talentueuse ligne arrière (no disrespect envers Myles Turner, au demeurant très performant cette saison). Mais l’info principale, le moment d’histoire de ce match, c’est bien que le Splash Bro a gravi deux nouvelles marches sur l’échelle menant à la deuxième place du classement des snipers (la première n’étant plus trop une discussion). En inscrivant 28 points à 8/16 de loin, le fils de Mychal aura fait ce qu’il a pu pour mener les siens dans une soirée où l’autre Splash Bro n’était pas trop dans son assiette (12 petits points, et un affreux 17% au tir global). Après avoir déjà mis J.R. Smith, J.J. Redick et Joe Johnson dans son rétroviseur cette saison, Klay Thompson a donc rajouté les deux légendes des Mavs à son tableau de chasse lors de cette soirée. Le voici désormais à trois petites places du Top 10.

Congrats to @KlayThompson of the @warriors for moving up to 13th on the All-Time 3-POINTERS MADE list! pic.twitter.com/DC5oI6UZlt — NBA (@NBA) December 6, 2022

Le Top 10 justement, parlons-en. Sur le papier, le Warrior n’est qu’à moins de 200 tirs primés de cette dixième place, actuellement occupée par LeBron James. Au rythme qui est le sien (entre 200 et 250 bombes du Golden Gate Bridge par saison), Thompson pourrait espérer intégrer cette catégorie au début de la saison 2023-2024. Mais attention, car dans les faits, ça ne s’annonce pas aussi simple.

En effet, trois des quatre plus proches devanciers du natif de LA sont encore en activité : le King donc, mais aussi Kyle Lowry et Damian Lillard. Et si le « Kid » from Akron et l’ancien Raptor sont aujourd’hui à des âges avancés et commencent à décliner (même si le déclin de LeBron reste meilleur que le prime de beaucoup de monde), c’est une autre histoire concernant le papa de Russell Westbrook. À 32 ans, bien que désormais concurrencé par l’ailier du XV de France Damian Penaud pour le titre de Damian le plus clutch du monde, le ROY 2013 continue de mener de main de maître SES Blazers dans la course aux Playoffs (même s’il a manqué plusieurs matchs cette saison). Mais surtout, contrairement à son homologue de la Baie, lui a encore les genoux et les jambes parfaitement intacts. Car dans cette course aux records, c’est bien-là le malheur de Klay Thompson : s’être fait les croisés et le tendon d’Achille coup sur coup, et avoir ainsi manqué deux saisons et demi sur les parquets. Cela fait près de 200 rencontres au cours desquelles, s’il avait pu être présent et maintenir ses standards, le lieutenant de Steph aurait pu mettre Jamal Crawford, Jason Terry et Vince Carter dans le vent, se retrouver avec Kyle Korver et le Top 5 à portée de fléchette, et envisager aisément le podium all-time d’ici sa fin de carrière.

Alors bien sûr tout n’est pas perdu et, malgré ses graves antécédents physiques, Klay peut malgré tout envisager de rester assez longtemps dans le game grâce à un style de jeu moins éprouvant physiquement que d’autres et espérer une bonne place dans le classement au moment de s’en aller rejoindre son first pick de draft de paternel à la retraite. Toujours est-il que c’est malgré tout une bonne partie du prime de l’arrière qui lui aura été volé par les blessures, qui sait dans quelles discussions aurait-il pu se trouver aujourd’hui sans ces tristes contretemps ?