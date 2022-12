Incroyable mais vrai, Kawhi Leonard et Paul George ont joué un match de basket ensemble la nuit dernière à Charlotte. Une scène qu’on n’avait pas vue depuis le 19 novembre dernier, et qu’on n’a pas vue assez depuis l’arrivée des deux stars à Los Angeles en 2019. Après un début de saison réalisé avec les moyens du bord, les hommes de Tyronn Lue peuvent-ils mettre la vitesse supérieure sous l’impulsion de leur duo étoilé ?

“C’est une belle opportunité pour se remettre un peu sur les rails. On jouait bien quand on était en bonne santé et désormais on peut construire pour devenir l’équipe qu’on essaye d’être.”

Les mots de Paul George après la victoire face aux Hornets lundi résument bien la situation actuelle des Clippers. Une équipe redoutable et construite pour jouer le titre quand elle est au complet, mais souvent limitée par les blessures de l’une ou de ses deux stars Kawhi Leonard et PG lui-même.

C’est particulièrement le cas depuis le début de la saison 2022-23, Kawhi n’ayant joué que six matchs au total à cause de son genou opéré à l’été 2021 et d’une cheville capricieuse, et Paulo ratant les sept derniers matchs de son équipe à cause d’un bobo à l’ischio. Pendant ce temps, les Clippers ont un peu repris la formule de la saison dernière : ça défend dur, ça se base sur une bonne profondeur pour tenir le choc, ça joue collectif, et ça arrache des victoires malgré de grosses limites en attaque (28e efficacité offensive en NBA cette saison). Résultat Los Angeles a réussi à garder la tête hors de l’eau avec un bilan de 13 victoires – 11 défaites avant le succès de la nuit dernière avec Kawhi et PG, suffisant pour rester au contact du haut de tableau.

Sauf que maintenant, les Clippers doivent véritablement monter en puissance.

Parce que bon, c’est bien beau de limiter la casse en faisant le maximum avec les moyens du bord, mais quand on investit autant que le proprio Steve Ballmer et qu’on a peut-être l’effectif le plus deep de toute la NBA, ça ne va qu’un temps. Est-ce que la victoire d’hier, symbolisée par le game-winner de Kawhi Leonard, peut représenter un déclic pour les hommes de Tyronn Lue ?

“Ce shoot était importantissime. Cela va permettre à Kawhi de gagner en momentum, mais je suis juste heureux de revoir ces gars-là sur le parquet. Je trouve que PG a fait un bon boulot, surtout en première mi-temps en scorant et en distribuant la balle pour offrir des shoots faciles. Avec ces gars-là sur le terrain, ça va provoquer des prises à deux, ça va obliger les équipes à réaliser des choses qu’elles n’ont pas l’habitude de faire et on aura des shoots ouverts. Donc on veut juste continuer à construire là-dessus.” – Tyronn Lue après le match contre Charlotte, via ESPN

Actuellement sixièmes de l’Ouest, les Clippers (14 victoires – 11 défaites) n’ont que 2,5 matchs de retard sur le leader Phoenix (16-8) et 1,5 sur les Grizzlies (15-9) qui squattent la dernière place du podium. Tout ça alors qu’ils possèdent un mois de décembre où ils joueront majoritairement en déplacement avec deux road-trips au programme (l’actuel avec quatre matchs à l’Est, puis à la fin du mois avec cinq rencontres à l’Est également), de quoi continuer à construire justement pour devenir ce fameux rouleau compresseur avec la réintégration de Kawhi et George.

Alors évidemment, surtout dans le cas de Leonard, il va encore falloir faire preuve de patience, lui qui a besoin de temps pour retrouver son rythme de croisière après une année blanche et un début de saison tronqué par les pépins. On n’attend pas de lui qu’il joue les back-to-backs, qu’il soit en mode Playoffs en décembre ou qu’il tourne à 30 points de moyenne. Non, ce qu’on attend, c’est une montée en puissance progressive aux côtés de Paul George pour permettre à Los Angeles d’avoir enfin les moyens de ses ambitions.

Est-ce vraiment trop demandé ?

Source décla : ESPN