La lettre au Père Noël, spécial Conférence Est 2022 ! Apéro TrashTalk

Le mois de décembre a débuté depuis une semaine, et qui dit mois de décembre dit Noël, et qui dit Noël dit lettre au Père Noël. Voici la nôtre, à la sauce NBA bien sûr et axée Conférence Est 2022.

C’est devenu un petit rituel maison. Avec Noël qui approche, on ne peut pas s’empêcher de communiquer nos souhaits au Père Noël, autant dans la Conférence Est que dans la Conférence Ouest, autant pour les équipes que pour les joueurs. Cette année, à l’Est, on demande plusieurs choses à Santa : attention spoiler, on aimerait bien voir les frères Ball – Lonzo et LaMelo – avec une meilleure santé physique. Un nouveau coach pour les Sixers actuellement “drivés” par Doc Rivers, tiens c’est pas mal ça aussi. Du leadership pour Trae Young ? Ce serait un beau cadeau pour les Hawks ça dis donc. Et sinon, un petit trophée de Défenseur de l’Année sous le sapin d’OG Anunoby, juste parce qu’il a été gentil toute l’année (sauf avec les attaquants adverses).

Voilà quelques-uns des souhaits que vous pouvez retrouver dans l’Apéro TrashTalk spécial Père Noël, mais il y en a évidemment encore plein d’autres, à l’Est comme à l’Ouest.