À juste titre, on parle beaucoup de Jayson Tatum pour illustrer l’excellent début de saison des Celtics, JT étant pour beaucoup numéro 1 dans la fameuse course au MVP. Mais on en connaît un autre qui cartonne du côté de Boston même s’il est moins dans la lumière. On parle de Jaylen Brown, qui a lui aussi franchi un cap cette saison à tel point qu’on commence à parler d’une potentielle nomination All-NBA dans quelques mois…

Vous vous rappelez quand Jaylen Brown se retrouvait dans les rumeurs cet été après la demande de transfert de Kevin Durant ? Si cela vous est sorti de la tête, c’est sans doute parce que JB fait tout ce qu’il faut pour gagner le statut d’intouchable depuis.

26,7 points, 7,1 rebonds, 3,7 passes, 1 interception, le tout à 50,4% de réussite au tir dont 35% à 3-points et 83,2% aux lancers-francs. Jamais depuis le début de sa carrière Jaylen n’avait sorti une telle production numérique avec une telle efficacité. Brown a particulièrement régalé lors de ses dernières sorties, lâchant une véritable masterclass sur le parquet des Nets dimanche (34 points, 10 rebonds, 2 passes, 2 steals, 4 contres, 0 turnover) seulement quelques jours après avoir proposé ça dans une perf à 37 pions face au Heat.

OH MY GOODNESS JAYLEN BROWN CELTICS-HEAT IS HEADED TO OVERTIME ON THE NBA APP 📲 https://t.co/1pomR04bRi pic.twitter.com/fRlvaT4LwH — NBA (@NBA) December 3, 2022

Jaylen Brown est aujourd’hui dans cette zone où tout lui réussit ou presque. Et même quand l’adresse le fuit un peu comme hier à Toronto (22 points en 22 tirs), il continue d’étaler sa polyvalence grandissante (8 rebonds, 8 passes, 0 turnover) pour permettre aux Celtics de rester sur leur petit nuage avec une septième victoire en huit matchs. Alors si Boston est actuellement au sommet de la NBA (20 succès – 5 défaites, meilleur bilan de la Ligue), c’est aussi beaucoup grâce à JB, qui régale soir après soir derrière les perfs de MVP de Jayson Tatum et au sein d’un collectif bostonien quasiment inarrêtable sur le plan offensif.

Progression individuelle, contribution très solide des deux côtés du terrain, grosses stats, magnifique bilan collectif, et membre de l’un voire du meilleur duo de la NBA aujourd’hui, autant dire que l’ailier des Celtics coche beaucoup de cases sur ce premier quart de saison régulière 2022-23. Tellement de cases que les mots “All-NBA” et “Jaylen Brown” méritent de plus en plus d’être associés. Déjà All-Star en 2021, JB peut légitimement viser plus haut en matière de distinction personnelle, et par la même occasion s’ouvrir une voie royale vers un contrat supermax dès l’été prochain (290 millions de dollars sur 5 ans, s/o Chris Forsberg).

“J’essaye de ne pas me focaliser sur les récompenses individuelles, ou sur ce que pensent les gens. Je ne me préoccupe pas de ça. Je veux aller en Playoffs pour montrer ce que je peux faire. Je pense pouvoir rivaliser avec les meilleurs, je connais mes capacités, mais je mets l’accent sur les victoires et je veux permettre à cette équipe de retourner en Finales NBA.” – Jaylen Brown, via NBC Sports Boston

Si faire partie de l’une des trois All-NBA Teams de la saison ne semble pas vraiment au sommet de sa liste des priorités, on a l’impression qu’un statut de All-NBA Player (en plus d’une sélection au prochain All-Star Game) permettrait à Jaylen de vraiment gagner en reconnaissance.

Habitué à évoluer dans l’ombre du hyper talentueux Jayson Tatum, même dans les moments où il se montrait plus régulier que ce dernier, Brown mérite clairement plus de lumière et souvent ça passe par des récompenses individuelles qui officialisent en quelque sorte l’ascension d’un joueur. Une nomination dans l’une des trois All-NBA Teams d’une saison, ça pèse lourd sur le CV. Cela signifie – au moins en théorie – que vous faites partie des 15 meilleurs joueurs de la Grande Ligue. Que vous êtes l’un des top players à votre poste. Bref, que vous faites partie de l’élite, tout simplement.

Et à l’heure de ces lignes, oui, Jaylen Brown fait bien partie de l’élite.