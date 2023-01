Jaylen Brown, le joueur le plus sous-estimé en NBA aujourd’hui ?

Auteur de 41 points la nuit dernière pour donner la victoire aux Celtics face aux Pelicans, Jaylen Brown a encore une fois sorti le grand jeu. Pourtant, l’autre Jay de Boston n’a pas vraiment la reconnaissance qu’il mérite dans l’ombre de Jayson Tatum. Peut-on dire que JB est le joueur le plus sous-estimé en NBA actuellement ?

Sous-estimé : accorder à quelqu’un, à quelque chose une valeur, une importance inférieures à celles qu’ils ont effectivement.

La définition du terme “sous-estimé” est très claire, et elle correspond bien à Jaylen Brown cette saison. Avec 27,2 points, 7,1 rebonds, 3,2 passes et 1,1 interception à quasiment 50% de réussite au tir, JB possède pourtant des stats de superstar. Avec un bilan collectif de 30 victoires pour 12 défaites, il contribue pourtant au meilleur bilan NBA. Avec son impact offensif et sa capacité à défendre, il fait pourtant partie de la catégorie des two-way players solides dans la Grande Ligue. Et en portant le maillot des Celtics, il représente pourtant une franchise mythique. Autrement dit, Brown fait tout ce qu’il faut pour être reconnu à sa juste valeur.

Sauf qu’il ne l’est pas.

Dans les différents classements MVP, il est rarement dans le Top 10 malgré le fait qu’il coche beaucoup de cases. Et dans le premier retour des votes pour le All-Star Game, il n’a terminé que huitième au sein de la Conférence Est et quatrième chez les guards derrière Kyrie Irving, Donovan Mitchell et James Harden. Autre indicateur de popularité, les ventes de maillots, où Brown ne fait même pas partie du Top 15 NBA si l’on en croit les chiffres communiqués en fin de saison dernière.

“Je vais choisir Jaylen ‘Underappreciated’ Brown des Boston Celtics.” – LeBron James, à la Draft du All-Star Game l’année dernière

Alors la question qu’on peut évidemment se poser, c’est : pourquoi ?

La raison principale, c’est qu’il évolue dans l’ombre de Jayson Tatum. Ce dernier est – à juste titre – l’un des grands favoris pour le titre de MVP de la saison 2022-23 et prend évidemment beaucoup de lumière. De plus, JT possède un jeu plus abouti techniquement, plus fluide, plus complet et donc forcément plus flashy en comparaison à Brown, même si ce dernier peut très bien faire le show en lâchant de gros tomars. Le fait que JB soit considéré globalement comme le lieutenant d’un candidat MVP et que son basket n’est peut-être pas aussi élégant ou spectaculaire que d’autres grands noms de la NBA ne jouent pas en sa faveur.

Jaylen Brown n’est pas non plus du genre à se mettre en avant pour se pavaner sur ses performances individuelles. JB, il est plutôt du genre à débarquer au boulot, à faire ce qu’il a à faire avec la confiance qui le caractérise, puis à rentrer chez lui. Parce que même si les récompenses individuelles c’est bien, gagner en équipe c’est mieux. Et quand on regarde les Celtics aujourd’hui, on a plus l’impression d’être devant un rouleau compresseur collectif que devant une équipe qui est juste portée par les exploits du duo Tatum – Brown.

Tous ces éléments expliquent en grande partie pourquoi Jaylen Brown n’est pas apprécié comme il le devrait.

Kendrick Perkins on Jaylen Brown: “He’s been underappreciated, he’s been disrespected… What else do we have to do to get his respect from the world to be labeled as a young superstar?”#BleedGreen pic.twitter.com/fALhMqa6Sy — 𝐓𝐚𝐥𝐤𝐢𝐧’ 𝐍𝐁𝐀 (@_Talkin_NBA) January 12, 2023

“Jaylen Brown n’est pas apprécié à sa juste valeur. Il n’est pas assez respecté. On parle d’un gars qui met 25 points tous les soirs, qui enchaîne les paniers, qui joue des deux côtés du terrain. Que doit-il faire d’autre pour avoir le respect du monde entier, et être considéré comme une jeune superstar ?” – Kendrick Perkins, consultant NBA pour ESPN

Jaylen Brown joueur le plus sous-estimé dans la NBA actuelle ?

On peut clairement argumenter en ce sens quand on prend en compte son très gros niveau actuel, le leadership qu’il a déjà montré au sein de cette équipe de Boston, et la progression qu’il démontre dans les différents aspects de son jeu depuis plusieurs saisons maintenant.

Tout récemment, un sondage a justement été réalisé auprès de plusieurs journalistes NBA concernant le joueur le plus sous-estimé dans la Grande Ligue aujourd’hui. Les résultats ? Tyrese Haliburton en 1 avec 13% des votes, Shai Gilgeous-Alexander en 2 avec 10%, puis Brook Lopez et Domantas Sabonis en 3 pour compléter le podium avec 7%. Par contre, aucune trace de Jaylen Brown dans le Top 5.

Même là, il est sous-estimé…