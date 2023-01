Jaylen Brown hausse le ton face aux Pelicans : 41 points, 12 rebonds à 71% au tir !

Un temps chahutés par les Pelicans du bouillonnant C.J. McCollum, les Celtics ont su accélérer au bon moment pour finir avec sérieux à la maison. Le grand bonhomme du match ? Jaylen Brown.

Pour la boxscore de cette rencontre, suivez le guide.

Privée de Zion Williamson et Brandon Ingram, New Orleans savait que la mission serait bien compliquée du côté de Boston. Pourtant, et comme souvent cette année, la bande des volatiles a prouvé qu’elle avait des ressources et la volonté de ne jamais lâcher. En grande forme ces dernières semaines, C.J. McCollum a montré une fois de plus qu’on pouvait compter sur lui dans le Bayou. 38 points à 15/24 au tir pour le combo guard, qui a débuté la rencontre avec un parfait 6/6 à longue distance, symbole d’une équipe de NOLA chaude comme la braise.

Pour repousser les protégés de Willie Green, Joe Mazzulla a pu compter sur ses leaders et à commencer par Jaylen Brown. L’arrière All-Star confirme sa magnifique saison semaine après semaine et cette nuit il s’est carrément offert sa meilleure marque de l’année avec 41 points à 15/21 au tir mais aussi 12 rebonds. On retiendra en particulier son coup de chaud dans le troisième quart-temps (18 points) pour mettre New Orleans à bonne distance. Selon StatMuse, Brown rejoint Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic dans le club des joueurs qui ont lâché un 40/10 à plus de 70% au tir cette saison. À la petite différence que le Jay Brother ne joue pas intérieur évidemment.

☘️ 41 PTS (season-high)

☘️ 12 REB Jaylen Brown went off in the Celtics W pic.twitter.com/0LvpUk0pzP — NBA (@NBA) January 12, 2023

Pour le reste, Jayson Tatum (31 points) aura également apporté sa pierre à l’édifice en prenant les choses en main dans le money time alors que Malcolm Brogdon apporte 20 points en sortie de banc pour gonfler toujours plus son dossier de Sixième Homme de l’Année. Les Celtics se donnent de la confiance avec une quatrième victoire de rang avant d’accueillir le rival Brooklyn dès demain dans un choc au sommet de la Conférence Est. On a déjà hâte d’y être.

Les Celtics enchainent face à New Orleans et Jaylen Brown a sorti les gros travaux. De quoi mettre “les Pelicans dans le mixeur”, enfin selon la réalisation du côté de Boston. On apprécie toujours autant l’humour de nos copains du Massachussetts.

Source : StatMuse