Pourtant privés de Bradley Beal et Kristaps Porzingis, les Wizards ont su trouver les ressources pour retourner les Bulls à la Capital One Arena. (100-97) Une bien belle victoire pour les amoureux de Poudlard.

Pour la feuille de match, on vous file ça de suite.

Impossible n’est pas Wizards ! Malgré les forfaits de Bradley Beal, Kristaps Porzingis et dans une moindre mesure de Daniel Gafford, Washington a réussi un tour de force cette nuit en retournant une équipe de Chicago portée par le bouillant Zach LaVine (38 points). Pourtant, tout n’aura pas été facile pour D.C., qui a compté près de 16 points de retard au retour des vestiaires sur un énième panier de l’arrière de Chicago. Comme un symbole, c’est à ce moment-là que les joueurs de la capitale américaine ont sonné la révolte, libérant les enfers sur une équipe des Bulls qui semblait mener sa barque à bonne destination.

Injouable après le break, Monte Morris a réveillé tout un État, bien aidé par l’apport d’Anthony Gill depuis le banc mais aussi le soldat Deni Avdija en défense. Grâce à son collectif, Washington pose un énorme coup sur la tête de Chicago (41-21 sur le troisième quart). Sonnés mais pas coulés, les Bulls sont alors partis en chasse derrière l’omniprésent LaVine et ils auraient pu arriver à leurs fins si un certain Kyle Kuzma n’était pas tombé à pic pour valider la belle victoire des Wizards. Leader des siens dans le money time, le Kuz a fait exploser la Capital One Arena avec un gros game winner.

KYLE KUZMA FOR 3 😱 WIZARDS LEAD BY 3 WITH :05 TO GO 📲 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/BhXUDpAwzO — NBA (@NBA) January 12, 2023

Si le shoot de l’ancien Laker va forcément faire le tour de la toile, impossible de ne pas voir cette victoire sous l’aspect du collectif. Les Wizards ont mis une magnifique énergie dans cette seconde mi-temps, se battant les uns pour les autres et allant remporter ce match grâce à une grosse défense en fin de match, en particulier de Deni Avdija qui signe son record en carrière aux rebonds (20 !). Anthony Gill a lui aussi fait péter son record aux points. Beaucoup de garçons à féliciter, une série de défaites qui prend fin avec une victoire sur laquelle construire pour la suite, Washington va se réveiller avec le sourire au petit matin.

Les Wizards ont du cœur ! Sans leurs deux All-Stars, et malgré un beau retard au tableau d’affichage, les joueurs de D.C. ont su trouver la force de repousser les Bulls au bout du suspense. Beau boulot !