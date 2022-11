Planning chargé en NBA cette nuit, avec 11 matchs au programme à partir d’une heure du mat’ jusqu’au bout de la nuit. Ne vous battez pas y’en aura pour tout le monde, et pour tous les goûts.

ET PAR ICI POUR LE RECAP DE LA NUIT D’HIER

# LE PROGRAMME

1h : Wizards – Heat

1h30 : Cavs – Hornets

Cavs – Hornets 1h30 : Sixers – Bucks

Sixers – Bucks 2h : Bulls – Magic

Bulls – Magic 2h : Rockets – Pacers

Rockets – Pacers 2h : Grizzlies – Thunder

Grizzlies – Thunder 2h30 : Mavs – Nuggets

Mavs – Nuggets 2h30 : Pelicans – Celtics

Pelicans – Celtics 3h : Jazz – Suns

Jazz – Suns 4h : Warriors – Knicks

Warriors – Knicks 4h30 : Lakers – Pistons

# À NE PAS MANQUER

Après Les Jay Brothers à l’usine Ford, Les Jay Brothers contre Darth Gilgeous et Les Jay Brothers et le nid de Faucons, découvrez Les Jay Brothers dans le Bayou, le nouvel épisode de la série Celtics. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le show de Beantown est prolifique : huit victoires consécutives pour Boston, qui a lentement mais sûrement rattrapé puis dépassé Milwaukee pour prendre les commandes de la Conférence Est. Ils se déplacent donc ce soir en Louisiane, où ils retrouveront les Pelicans d’un Zion Williamson encore une fois incertain ce soir. Reste à espérer que Thanos émergera à l’heure pour les Pels, qui pourront tout de même compter sur C.J. McCollum et Brandon Ingram. NOLA aussi est sur une bonne série, avec trois victoires de rang pour les hommes de la Nouvelle-Orléans, suffisantes pour intégrer le Top 5 de la Conférence Ouest. Un choc interconférences donc, avec des Celtics tout de même favoris malgré l’absence de Marcus Smart (blessé à la cheville). Boston ferait bien de profiter, ça sera plus dur l’année prochaine avec Victor chez les Pels…

# À SURVEILLER ÉGALEMENT