Exceptionnel en première mi-temps cette nuit, Tyrese Maxey n’a malheureusement pas pu finir le match face aux Bucks, la faute à un vilain bobo à la cheville. La pépite des Sixers va passer des examens ce samedi pour déterminer la gravité de la blessure.

Philadelphie n’avait clairement pas besoin de ça.

Alors que James Harden est déjà à l’infirmerie et que Tobias Harris n’a pas pu participer au match contre Milwaukee à cause d’une hanche douloureuse, c’est donc Maxey qui a rejoint le rang des blessés cette nuit. En fin de première mi-temps, alors qu’il était en feu avec 24 points, 4 rebonds et 5 passes en 21 minutes, le guard des Sixers a vu sa cheville tourner sur un contact avec le pied de Jevon Carter.

Tyrese Maxey left tonight’s game with a left foot injury —Looked like lateral ankle sprain

—Concern would be for midfoot sprain

pic.twitter.com/KRrwi3ppAK — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) November 19, 2022

Le genre d’image qu’on a malheureusement l’habitude de voir dans le basket. Résultat, Tyrese a dû quitter ses coéquipiers pour le reste du match, et tout Philly attend désormais les résultats de l’IRM à venir.

Ce qui est rassurant, c’est que les premiers examens réalisés tout de suite après sa sortie n’ont rien révélé de cassé au niveau de la cheville/pied. Mais l’IRM, plus poussée, déterminera vraiment la nature de la blessure de Maxey. On croise évidemment les doigts chez les Sixers, car une absence prolongée provoquerait un sacré coup de froid sur la bande à Joel Embiid juste après son succès XXL face aux Bucks.

