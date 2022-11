Dans une soirée où Tyrese Maxey s’est également blessé, Ja Morant a dû quitter ses copains dans les dernières minutes du match opposant ses Grizzlies au Thunder. Comme pour l’arrière des Sixers, la cheville de Ja a salement tourné. Et comme à Philadelphie, on croise les doigts pour une bonne nouvelle.

Les fans des Grizzlies ne vont clairement pas dormir tranquille malgré la victoire de Memphis sur OKC. Si l’on en croit le coach des Grizzlies Taylor Jenkins, Ja Morant va effectivement passer des examens ce samedi pour déterminer la gravité de sa blessure à la cheville.

Ja Morant turns his left ankle, assisted into the locker room pic.twitter.com/aoa7nPn2vK — eric (@EricTweetsNBA) November 19, 2022

Sorti à trois minutes de la fin et aidé par des membres du staff pour rejoindre les vestiaires, le franchise player des Grizz retrouve malheureusement une infirmerie qu’il commence à bien connaître. On rappelle que Morant a manqué 25 matchs la saison dernière pour divers bobos, et cette séquence nous rappelle également la blessure à la cheville gauche qu’il avait subie en décembre 2020 sur une séquence similaire.

Si on va évidemment surveiller de près la prochaine update venant tout droit de Memphis, on peut déjà dire que ce pépin tombe mal pour les Grizzlies. Déjà parce que c’est Ja Morant évidemment, mais aussi parce que la team à Taylor Jenkins est déjà privée de Desmond Bane pour plusieurs semaines, alors que Jaren Jackson Jr. vient lui tout juste de revenir. Pour le dire autrement, les Grizzlies galèrent pour vraiment avoir leur équipe au complet en ce début de saison et ce nouvel épisode ne va rien arranger.

Que le meneur back-up Tyus Jones se prépare, il sera très probablement aux commandes pour les matchs à venir.

Source texte : @langwhitaker