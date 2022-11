Une bonne nouvelle peut parfois en cacher une mauvaise. Alors que Jaren Jackson Jr. est sur le point de faire son retour sur les parquets, c’est Desmond Bane qui prend le relais à l’infirmerie à cause d’une blessure au niveau du gros orteil du pied droit.

Deux à trois semaines d’absence minimum. C’est la durée annoncée par la franchise des Grizzlies ce mardi si l’on en croit Shams Charania de The Athletic. Touché à l’orteil lors de la rencontre face aux Timberwolves et forfait pour le dernier match contre Washington, Bane a passé des examens supplémentaires ces derniers jours et ils ont révélé une entorse de niveau 2. Pas vraiment le genre de nouvelle que les Grizzlies attendaient, eux qui vont donc devoir faire sans leur arrière titulaire jusqu’à au moins début décembre, voire plus selon les futurs résultats de la réévaluation.

Ouch… 2-3 semaines sans Desmond Bane pour Memphis, ça fait mal… 🥺 https://t.co/cPCFvgGGIg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 15, 2022

C’est un mini coup dur, autant pour Desmond que pour les Grizzlies. Parce que le bonhomme en ce début de saison, il cartonnait fort : 24,7 points de moyenne, 4,9 rebonds, 4,8 passes, le tout à 46,5% de réussite au tir dont 45% du parking et plus de 91% depuis la ligne des lancers-francs. Des chiffres très très sérieux illustrant bien la montée en puissance impressionnante du 30e choix de la Draft 2020, qui n’arrête pas de progresser depuis son arrivée à Memphis. Si les Grizz ont pris place parmi les équipes les plus solides de l’Ouest et affichent un bilan de 9 victoires en 14 matchs sur ce début de saison, c’est aussi parce que le copain de Ja Morant sur le backcourt franchit les caps les uns après les autres.

Sans lui, on imagine que Memphis va se tourner vers John Konchar, qui a été titulaire à deux reprises cette saison en l’absence de Desmond Bane. Précieux en sortie de banc et capable d’envoyer du sale depuis la buvette, l’arrière de 26 ans non drafté est devant une belle opportunité. À lui de la saisir pour aider les Grizzlies à bien négocier les différentes étapes à venir.

Source texte : Memphis Grizzlies (via The Athletic)